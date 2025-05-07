Енергетики закликають заощаджувати світло через погодні умови
Станом на 7 травня, споживання електроенергії в Україні залишається на високому рівні. Водночас на тлі опадів енергетики закликають українців заощаджувати світло.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Станом на 9:30, споживання електроенергії було на тому ж рівні, що і днем раніше. Водночас 6 травня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,8% вищим, ніж у понеділок. На це вплинуло зниження температури на значній частині території України.
У компанії наголосили, що висока хмарність та опади у багатьох регіонах знижують ефективність роботи сонячних електростанцій. Через це є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.
"Будь ласка, за можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на нічні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 8:00 до 22:00", – закликали енергетики.
Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився ще на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.
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