Голова Податкової анонсував нові підходи до розрахунку податкового навантаження у регіонах

Державна податкова служба працює над удосконаленням підходів до розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональних особливостей.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємствами та бізнес-асоціаціями Івано-Франківщини.

За його словами, важливим питанням є істотна різниця в податковому навантаженні між регіонами в межах однієї галузі.

"На жаль, до сьогодні не існувало уніфікованих підходів до розрахунку податкового навантаження по регіонах. Команда ДПС вже працює над розробкою справедливих підходів, які враховуватимуть особливості ведення господарської діяльності в різних регіонах", – наголосив Кравченко.

Очільник Податкової служби додав, що конкретні пропозиції для бізнесу очікуються вже до кінця травня.

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Учасники зустрічі також обговорили ветеранську політику, блокування податкових накладних, виконання судових рішень, віднесення до ризикових, а також про перегляд критеріїв роботи "Клубу білого бізнесу".

Як повідомлялося, раніше голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.