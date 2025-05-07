Міста для будівництва соціального житла для переселенців за кошти ЄІБ ще не обрали, – віцепрем’єр Кулеба

До пілотного проєкту створення соціального муніципального житла за допомогою фінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) можуть долучитись 50 громад, остаточний перелік залежатиме від готовності місцевої влади надати співфінансування.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми розглядаємо 50 громад, які можуть бути частиною цього проєкту. Для нас дуже важливо, щоб ініціатива йшла від громад. Щоб вони були спроможними. Тобто не просто хотіли, але і мали можливість це реалізовувати. Ця спроможність в першу чергу це компетенція і безумовна можливість співфінансування", – сказав Кулеба.

"Сенс цього проєкту полягає в тому, що ми не просто будуємо житло, а ми з самого початку реалізації цього проекту маємо розуміти для кого воно Ми розглядаємо проєкти в прив'язці до зростання економічної активності або до показника, коли керівник територіальної громади, мер міста, каже, що ми готові побудувати на дві тисячі родин таке житло, тому що знаємо, куди вони підуть працювати, де будуть навчатися їх діти", – додав віцепрем’єр.

Він уточнив, що фінансово-економічна модель пілотного проєкту перебуває на стадії розробки, тривають постійні консультації з Міністерством фінансів, з Міністерством економіки, з міжнародними партнерами.

Своєю чергою голова регіонального представництва ЄІБ в країнах Східної Європи Крістіна Мікулова зазначила, що наразі ЄІБ проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо до кінця 2025 року.

За її словами, пілотний проєкт дозволить протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні. Процес створення моделі відбувається в тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявляв, що для пілотного проєкту будівництва соціального житла для переселенців за кошти міжнародних банків розвитку вже обрали 15 міст.

Очікується, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) може надати 400 млн євро для реалізації пілотного проєкту будівництва соціального житла в Україні. Проєкт передбачає будівництво близько 6-6,5 тис. квартир.