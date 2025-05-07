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Митники із початку року виявили порушень на майже 3 мільярди

митниця

Упродовж січня-квітня 2025 року митниці виявили 3 288 порушень митних правил на майже 2,9 млрд грн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що у 1 222 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 306,5 млн грн. Зокрема:

  • промислових товарів на 169,6 млн грн;
  • транспортних засобів на 108,2 млн грн;
  • продовольчих товарів на 26,6 млн грн;
  • валюти на 2,2 млн грн.

Водночас у 608 справах, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 17,3 млн грн, стягнуто до бюджету 18,1 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Також на розгляд до суду передано 1 921 справу про порушення митних правил на майже 2,4 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, конфісковано товарів та накладено штрафів на суму 1,9 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2024 року Державна митна служба виявила 9 409 порушень митних правил на суму 18 млрд грн.

Автор: 

митниця (817) митний контроль (194) Державна митна служба (473)


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