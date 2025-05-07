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Новини
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Резерви Нацбанку перевищили $46 мільярдів. Це новий історичний рекорд

Міжнародні резерви України становлять рекордні $46,7 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 травня становили $46,68 мільярда.

У квітні вони зросли на 10,2%, або на $4,3 мільярда, свідчать попередні дані Національного банку (НБУ).

"Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, – найменшими з квітня 2024 року обсягами чистого продажу валюти Національним банком на валютному ринку", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку минулого місяця надійшло $6,35 млрд, у тому числі:

  • $4,86 млрд – від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1,29 млрд – від міжнародних партнерів через рахунки Світового банку;
  • $192 млн – від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала ще $992 млн відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання, уточнили в НБУ.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у квітні Україна витратила $517,9 млн, з яких:

  • $299,2 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $169,3 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $49,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $82,1 млн Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Водночас чистий продаж валюти Національним банком у квітні зменшився на 17,1%, порівняно із березнем. Зокрема, НБУ за місяць продав на валютному ринку $2,21 млрд, а викупив до резервів – $17,5 млн.

Крім того, на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У квітні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $742,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

Зауважимо, що поточний рівень резервів також є найвищим в історії, свідчать дані НБУ.

Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2025 року

Як повідомлялося, міжнародні резерви України на 1 квітня становили $42,38 мільярда. У березні вони зросли на 5,6%, або на $2,23 млрд.

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України становили $40,1 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%.

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України становили $43 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%. На початок року резерви перебували на рекордному рівні – $43,79 млрд.

Автор: 

валютний резерв (195) НБУ (9308) золотовалютний резерв (248)


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07.05.2025 15:28 Відповісти
Ну і слава богу. Як я радий! Це ж в нас при правлінні Вови такий ріст. При Порошенку такого не було бо він крав прямо з банку, через задній хід.
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07.05.2025 15:30 Відповісти
Ну просто світові лідери. То може просто не додали коштів на оборону?
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07.05.2025 15:38 Відповісти
а може повернути все ,бо всі накопичення з кредитним походженням
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07.05.2025 16:18 Відповісти
На тлі того, що за понад три роки повномасштабної війни не виготовлено жодної балістичної ракети, таке переспрямовування коштів з воєнних розробок та воєнного виробництва на пасивне накопичення сприймається, як цілеспрямована диверсія з боку вищого державного керівництва.
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07.05.2025 15:46 Відповісти
у кожного свої цілі,у холопів вижити,у хозяїв заробити
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07.05.2025 16:19 Відповісти
Згадайте ПЕРШОГО спочилого, ЗГАДАЙТЕ їх усіх від другого - до шістки , а також їх оточення - мафіозних ПІДОРАСІВ зі схибленою психікою казнокрадів. Просто ВСЕ менше залишається ТИХ у кого ВКРАЛИ. І ВСЕ більше ПІДОРАСІВ істериків і медіапроституток які ПРОСЛАВЛЯЮТЬ таке ДОСЯГНЕННЯ псевдодемократії. Населення України - ВСЕ МЕНШЕ, ЕТНІЧНИХ українців - ВСЕ менше (грубо - на ТРЕТИНУ, грубо НА 15-20 МІЛЬЙОНІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Але це - НЕ хвилює ПСЕВДО (демократів, націоналістів, релігійних очільників, і ПРОСТО "патріотів"). Що хвилює?? Власний карман і можливість заробити СЬОГОДНІ і ВЖЕ.
І тоді не ЗГАДУЮТЬ про борги ОЩАДБАНКУ - простому люду, НЕ згадують про ЗЕМЛЮ - вкрадену "законним" чином патрошенками, герегами , козломойськими і РЕШТИ баб з косами, не згадують про мерів міст, які фактично їх прихватизували і ділять та розпродують мафії.
Зате випливають ОТАКІ "ДОСЯГНЕННЯ". І ОТАКА ******* (НЕ ЕЛІТА) Україна щоб за їх статки хтось клав СВОЇ голови.
Кидайте в мене лайно, відпрацьовуйте срібняки з жОПи.
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07.05.2025 16:19 Відповісти

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