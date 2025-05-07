Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту через обстріли росіян, – Міненерго

Внаслідок ворожого обстрілу окупована Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують електростанцію із об’єднаною енергосистемою України.

Наразі станція отримує електропостачання лише однією лінією електропередачі, повідомляє пресслужба Міненерго.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", – наголосили у міністерстві.

Своєю чергою у пресслужбі "Укренерго" повідомили, що огляд лінії для виявлення ймовірного місця пошкодження буде організований, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту.

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Як повідомлялося, спостерігачі МАГАТЕ минулого тижня неодноразово фіксували вибухи та прольоти дронів поблизу Запорізької, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.