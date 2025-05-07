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Кабмін виділив МВС 1,6 мільярда на облаштування полігонів. Понад 240 мільйонів отримає Нацполіція

Кабмін виділив 1,6 мільярда з резервного фонду на облаштування полігонів МВС

Кабінет Міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 1,6 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №443-р від 6 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

За рішенням уряду, із загальної суми 1,6 млрд грн для для Адміністрації Держприкордонної служби виділять 806,6 млн грн, для Нацгвардії – 553,1 млн грн, для Нацполіції – 242 млн грн.

Кошти виділені "для здійснення заходів із зміцнення обороноздатності держави, пов’язаних з облаштуванням навчальних полігонів та стрільбищ".

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Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Своєю чергою МВС має у тижневий строк погодити перелік витрат та відзвітувати про використання коштів до 26 грудня.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення доріг.

Автор: 

держбюджет (1575) Кабмін (7763) МВС (528) полігон (3)


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Шо: торгаші полігонами ниньки деруть втридорога?
От суки...
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07.05.2025 17:13 Відповісти
Режими тримаються на силовиках...
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07.05.2025 17:15 Відповісти
Хіба 3000 км лінії фронту не достатньо, щоб бехкоштовно потренуватися стріляти?
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07.05.2025 17:16 Відповісти
ну от нахєра поліціянтам полігони? з пістоля паліть у тирі. може питання риторичне?
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07.05.2025 18:05 Відповісти
Хай на фронт ідуть паразити. Там полігон для стрільб - суцільний. І мішеней сотні тисяч. Броньовані (від захисту Батьківщини) здоровецькі бики і кнури...
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07.05.2025 18:17 Відповісти
Мусорів сук на передову , там полігон.
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07.05.2025 18:17 Відповісти
Сподіваюся,що тепер кліментина не буде казати,що мусора не навчані до бойових умов!Так підуть менти на війну,чи ні?
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07.05.2025 18:22 Відповісти
не на часі....
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07.05.2025 19:04 Відповісти
Дрони для разгону протестів вже є.Недоціфрівізатор фьодоров присадив стадо на "дію"- всі данні про гупиків унього в кишені.Залишилось тіки полігони для тренерування ментів,щоб навчились лупцювати тепе стадо,як на расіі.
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07.05.2025 18:33 Відповісти
Бл...во одне з державними(нашими) грошима,коли вже їм в поперек горла стане вкрадене на війні?
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07.05.2025 18:41 Відповісти

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