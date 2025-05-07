Кабмін виділив МВС 1,6 мільярда на облаштування полігонів. Понад 240 мільйонів отримає Нацполіція

Кабінет Міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ 1,6 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №443-р від 6 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

За рішенням уряду, із загальної суми 1,6 млрд грн для для Адміністрації Держприкордонної служби виділять 806,6 млн грн, для Нацгвардії – 553,1 млн грн, для Нацполіції – 242 млн грн.

Кошти виділені "для здійснення заходів із зміцнення обороноздатності держави, пов’язаних з облаштуванням навчальних полігонів та стрільбищ".

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Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Своєю чергою МВС має у тижневий строк погодити перелік витрат та відзвітувати про використання коштів до 26 грудня.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Кабінет Міністрів виділив 5,2 млрд грн з резервного фонду бюджету на відновлення доріг.