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Новини
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Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

Шмигаль доручив прискорити приватизацію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити приватизацію публічного акціонерного товариства "Сумихімпром".

Про це Шмигаль заявив за результатами візиту з урядовою командою в Сумську область.

"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", – зазначив Шмигаль.

"Сумихімпром" – це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Стартова ціна становитиме 1,15 млрд грн.

Згодом стало відомо, що аукціон із приватизації "Сумихімпрому" відбудеться 11 червня в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Автор: 

приватизація (1349) Шмигаль Денис (1496) СумиХімПром (4)


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З кацапами на порозі хто купить?
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07.05.2025 18:02 Відповісти
Шмигаль доручив прискорити...
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07.05.2025 18:07 Відповісти
Нехай щмигаль сам і купить. Він же екс супер успішний менеджер Ахметова, а тепер Зермаків.
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07.05.2025 18:31 Відповісти
шмигаль по рівні дибілізму хто крутіший ти зеленський чи безугла ?
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07.05.2025 18:52 Відповісти
Суми нічим не прикриті - нафіг він, хімпром, зараз кому треба
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07.05.2025 18:54 Відповісти

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