Шмигаль доручив прискорити приватизацію "Сумихімпрому"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити приватизацію публічного акціонерного товариства "Сумихімпром".

Про це Шмигаль заявив за результатами візиту з урядовою командою в Сумську область.

"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", – зазначив Шмигаль.

"Сумихімпром" – це базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства "Сумихімпром". Стартова ціна становитиме 1,15 млрд грн.

Згодом стало відомо, що аукціон із приватизації "Сумихімпрому" відбудеться 11 червня в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".