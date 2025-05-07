Молдова з 2027 року купуватиме газ у Румунії з родовища в Чорному морі. Він забезпечить чверть потреб країни
Молдовська державна компанія Energocom підписала трирічний контракт із румунською нафтовою компанією OMV Petrom на закупівлю газу з родовища у Чорному морі Neptun Deep.
Про це розповів міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, передає NewsMaker.
Як зазначається, із початком видобутку в 2027 році Молдова отримуватиме з родовища приблизно чверть газу, що споживається в країні.
Вартість цього газу не розголошується.
Neptun Deep – це найбільший проєкт видобутку природного газу в Чорному морі та перший глибоководний шельфовий проєкт у Румунії. Завдяки загальному обсягу природного газу, який оцінюється в 100 млрд кубометрів, Neptun Deep виведе Румунію на позицію найбільшого виробника природного газу в ЄС.
Площа родовища Neptun Deep у Чорному морі – 7500 квадратних метрів, воно розташоване приблизно за 160 км від берега.
Права на розвідку, розробку та видобуток на ділянці Neptun Deep належать компаніям OMV Petrom та Romgaz, кожна з яких володіє по 50% акцій. Оператор проєкту – компанія OMV Petrom. Обидві компанії-акціонери вклали в проєкт 4 млрд євро.
У середині квітня стало відомо, що румунська державна "Адміністрація морських портів" Констанци, яка управляє всіма портами країни в Чорному морі, розглядає можливість придбати компанію Danube Logistics – оператора й орендаря Міжнародного порту Джурджулешти (Молдова), яку вирішив продати Європейський банк реконструкції та розвитку.
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