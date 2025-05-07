У Європі готуються впровадити системи оплати картками, які працюватимуть без інтернету

Кілька країн Європи готуються впровадити офлайн-системи оплати банківськими картками, яка буде працювати в разі втрати інтернет-з'єднання.

Про це пише Reuters, передає Європейська правда.

Член правління Банку Фінляндії Туомас Валімакі заявив, що з огляду на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України в Європі зросла ймовірність збоїв інтернет-інфраструктури.

Водночас популярність готівки в Європі падає (серед фінів таких – 10%), в разі втрати зв'язку жителі не зможуть оплачувати товари і послуги.

"Оскільки карткові платежі вимагають функціонування міжнародних каналів передачі даних, Фінляндія повинна бути готова до перебоїв. Звичайно, багато інших країн перебувають у такій самій ситуації", – сказав Валімакі.

За його словами, Фінляндія за кілька років запровадить національну систему миттєвих платежів, а офлайн-платежі стануть доступними для споживачів вже в 2025 році.

Окрім того, як повідомив Валімакі, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія також планують запровадити офлайн-платежі картками.

Центральний банк Швеції повідомив, що сподівається до 1 липня 2026 року створити систему, яка дозволить шведам здійснювати офлайн-платежі картками для придбання товарів першої необхідності в разі перебоїв, що тривають до семи днів.

Центральні банки Норвегії та Данії своєю чергою заявили, що вже запустили офлайн-електронні платежі, які продовжують розвивати.

До того Швеція та Норвегія оголосили, що відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.

Раніше повідомлялося, що 58% малих і середніх підприємств в Україні протягом минулих двох років почали приймати цифрові платежі, що свідчить про швидку еволюцію ринку.