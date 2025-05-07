Інвестиції в облігації державної позики за рік зросли на 16%, – Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів України в квітні цього року залучило від випуску державних облігацій 45 млрд грн в еквіваленті: 37 млрд грн та $192 млн.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Станом на 1 травня в обігу перебувають ОВДП на понад 1,82 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (46,7%) та Національного банку України (37,1%).

Частка юридичних осіб та фізичних осіб складає 9,5% та 4,7% відповідно. Частка нерезидентів – 1%, страхових компаній – 1%, а територіальних громад – 0,03%.

Обсяг інвестицій юридичних та фізичних осіб за рік (за період із 1 травня 2024 року до 1 травня 2025 року) зріс на 16%, до 258 млрд грн.

Водночас частка фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком до 4,7% станом на початок травня 2025 року (у травні 2024 року вона складала 3,8%).

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у квітні дорівнювала 16,5%, у доларі – 4,2%.

У 2025 році через випуск ОВДП до держбюджету залучено вже 148 млрд грн. Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 1,6 трлн грн в еквіваленті.





Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів знизило ставку дохідності за новим випуском річних доларових облігацій внутрішньої державної позики.

До того повідомлялося, що Україна за 30 років з моменту першого випуску облігацій внутрішньої державної позики залучила понад 3,3 трлн грн через ОВДП.