В Україні знизилося споживання електроенергії

На ранок 8 травня споживання електроенергії, порівняно з попереднім днем, знизилось. Утім, енергетики попереджають про необхідність ощадливого енергоспоживання вранці та увечері.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, рівень споживання був на 5,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється безхмарною погодою у більшості регіонів, що сприяє ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 7 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

В "Укренерго" наголосили, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у години ранкового та вечірнього максимумів. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 8:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.