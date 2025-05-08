Євросоюз повідомив про зростання експорту та імпорту з Україною. Що поставляли найбільше

У 2024 році Європейський Союз експортував до України товарів на суму 42,8 млрд євро та імпортував на 24,5 млрд євро, що дало торговельний профіцит у розмірі 18,3 млрд євро.

Про це свідчать дані Євростату, передає "Європейська правда".

У порівнянні з 2023 роком, експорт та імпорт зросли на 9,4% та 7% відповідно.

Основними експортними товарами були мінеральне паливо (6,8 млрд євро), електрообладнання (4,3 млрд євро) та машини (4,2 млрд євро).

У порівнянні з 2021 роком найбільше зріс експорт з ЄС до України мінерального палива (на 4,1 млрд євро), оскільки імпорт цього палива з Росії та Білорусі до України скоротився і був частково замінений імпортом з Євросоюзу.

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До основних груп товарів, що імпортувалися з України у 2024 році, належали сільськогосподарські продукти, такі як зернові, на суму 4,4 млрд євро, тваринні та рослинні жири та олії (3,1 млрд євро) та олійні насіння та продукти їх переробки (2,5 млрд євро).

Порівняно з 2021 роком, імпорт зернових збільшився на 2,7 млрд євро, тваринних або рослинних жирів та олій – на 1 млрд євро, насіння олійних культур та продуктів їх переробки – на 1,1 млрд євро.

Як повідомлялося, у січні стало відомо, що Єврокомісія не планує продовжувати дію встановлених після початку повномасштабного вторгнення РФ пільг для українського експорту, які передбачають одностороннє скасування мит на українські товари і діють до 5 червня.

Напочатку квітня цього року єврокомісар із питань сільського господарства Крістоф Гансен підтвердив, що Єврокомісія не ініціюватиме продовження запроваджених у 2022 році автономних торговельних заходів для підтримки українського експорту, термін дії яких завершується 5 червня.

Натомість Єврокомісія готує пропозиції стосовно лібералізації торгового режиму між Україною та Європейським Союзом, передбаченого умовами угоди про вільну торгівлю, які діяли до початку повномасштабного вторгнення. Очікується, що нові пропозиції будуть більш сприятливими для українського експорту, проте все ж суттєво гіршими, ніж чинні умови під час дії автономних торговельних заходів.

Тим часом українські урядовці та аграрні асоціації попереджають, що відмова від чинних пільгових умов торгівлі може загрожувати Україні втратою 3,3 мільярда євро експортних надходжень та падінням ВВП на 2,5%.