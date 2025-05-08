Елітна нерухомість та майже 300 мільйонів: БЕБ арештувало активи олігарха Жеваго (оновлено)

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6,7 тис. кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підприємець та колишній народний депутат наразі переховується за кордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це, олігарх продовжив господарську діяльність в країні.

За даними детективів, для обходу санкцій та легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.

Зокрема, щоб зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, екснардеп залучив колишніх топменеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно, він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.

Щоб зберегти майно для подальшої передачі в державну власність, БЕБ наклало на нього арешт. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці не уточнюють імені підсанкційного олігарха, але за даними ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго.

Як пише liga.net, за даними судового реєстру, у квітні Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на історичну будівлю готелю Військово-Микільського монастиря в центрі Києва.

Будівля належить, ймовірно, пов'язаній з Жеваго компанії "ЗВ Ріелті", яка купило його в грудні 2017 року в Фонду гарантування вкладів під час продажу активів збанкрутілого ПАТ "Дельта банк".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 12 лютого увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції проти лідера опозиційної фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка, а також бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, а також проти екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Раніше суди арештував частку Жеваго у ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" та майно підприємства.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". У липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук. 28 грудня 2022 року на запит української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель.