На Львівщині забудовники продали неіснуючих квартир на 35 мільйонів. Їм оголошено підозри

У Львівській області повідомили про підозру колишньому директору, колишньому комерційному директорові та ще двом працівникам будівельно-інвестиційної компанії, які шахрайським шляхом заволоділи 35 млн грн під приводом продажу квартир у новобудовах.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах (ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювані реалізували шахрайську схему заволодіння коштами громадян під приводом продажу квартир у трьох багатоквартирних житлових будинках, які нібито мали звести в одному із сіл Пустомитівського району, неподалік міста Львова.

Для цього директор будівельно-інвестиційної компанії та підпорядковані йому працівники, уповноважені представляти інтереси компанії, укладали з потерпілими договори продажу майнових прав на квартири. Також вони запевняли "покупців", що нерухомість збудують до червня 2023 року.

Згідно з договором, потерпілі сплачували часткову або повну вартість житла.

Для того, щоб створити у потенційних покупців враження про реальність намірів щодо будівництва будинків, підозрюваними використовувались спеціально виготовленні схеми планування будинків та квартир у них, попередньо проводилась відповідна рекламна кампанія в інтернеті, а також здійснювалася демонстрація будинків, що зводились цією компанією поруч.

При цьому дозволу на здійснення будівництва інших будинків, у яких проводився "продаж квартир", отримано не було. Реальних намірів щодо здійснення будівництва підозрювані не мали. Кошти покупців на рахунки компанії не надходили, підозрювані розпоряджались ними на власний розсуд.

Таким способом фігуранти заволоділи коштами потерпілих у загальній сумі майже 35 млн грн.

До суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також про накладення арешту на майно підозрюваних, задля забезпечення відшкодування заподіяної шкоди.

Нагадаємо, в квітні мер Львова Андрій Садовий закликав депутатів Львівської районної ради негайно зупинити "найбільшу земельну аферу за останні десятиліття". За його словами, спочатку 158 гетарів землі безоплатно виділяли депутатам і окремим посадовцям, а потім цю територію почали перекуповувати ділки, які намагаються терміново розширити межі сусіднього села Сокільники, щоб збудувати п'ять кварталів багатоповерхівок біля львівського аеропорту.