АМКУ оштрафував мережу гіпермаркетів Leroy Merlin на 1 мільйон гривень. За які порушення?

Антимонопольний комітет України оштрафував компанію "Леруа Мерлен Україна", що входить до французької мережі гіпермаркетів товарів для дому та ремонту, на 1 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

"Оштрафовано ТОВ "Леруа Мерлен Україна" на 1 000 000 грн за вчинення двох (по 500 000 грн за кожне) порушень законодавства про захист економічної конкуренції", – сказано в повідомленні.

В АМКУ додали, що компанія в 2024 році двічі не надала запитувану інформацію на вимоги державного уповноваженого.

У березні 2023 року повідомлялося, що французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin вирішила передати всі свої магазини в Росії місцевому менеджменту.

Після початку повномасштабної війни Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.