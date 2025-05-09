У ЄДР вперше з’явились компанії із позначкою про непрозору структуру власності

Вперше 15 компаній отримали позначку про непрозору структуру власності в Єдиному державному реєстрі.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

У вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону про держреєстрацію юридичних осіб – його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються Національному банку. Зокрема, розкривати структуру власності – тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес – мають небанківські компанії у підпорядкуванні НБУ (страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди).

Наразі у компанії, щоб отримати ліцензію для роботи від Нацбанку, має бути прозора структура власності. Проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:

немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;

циклічна власність – коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);

використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;

у компанії з’явився лідер без відома/згоди регулятора (НБУ);

наявність номінальних власників – власники є лише "на папері".

Читайте також: НБУ відновлює дію вимог до банків щодо кредитних ризиків та планування діяльності

Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ.

Проте не всі компанії, які отримали таку відмітку в ЄДР, є фінансовими або їх діяльність регулюється Нацбанком. Так, у переліку з’явились ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес – тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись Нацбанку та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими.

Це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій, наголосили експерти.