НБУ відновлює дію вимог до банків щодо кредитних ризиків та планування діяльності

Національний банк України відновлює окремі вимоги до оцінки банками кредитного ризику, підготовки планів відновлення діяльності та побудови системи управління ризиками.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як зазначається, таким чином Національний банк продовжує поступове відновлення дії тимчасово призупинених з початку запровадження воєнного стану вимог до банків.

Зокрема, з 1 жовтня 2025 року знову застосовуватимуться ознаки події дефолту боржника, пов'язані із внесенням суттєвих змін до умов кредитних договорів, включно з реструктуризацією боргу. Водночас ці ознаки не застосовуватимуться до реструктуризацій, проведених до 30 вересня 2025 року, якщо за такими договорами дотримано умови, встановлені Правилами роботи банків у зв'язку з введенням воєнного стану.

Також із 1 лютого 2026 року передбачається використання інформації з Кредитного реєстру НБУ під час оцінки ризику боржника, що сприятиме завершенню банками розпочатих реструктуризацій.

Окрім того, до 31 грудня 2025 року банки мають актуалізувати стратегію управління проблемними активами та оперативний план її реалізації та щорічно оновлювати їх надалі, а з 1 лютого 2026 року банки мають використовувати інформацію з Кредитного реєстру НБУ під час визначення переліку індикаторів раннього попередження.

Із 1 жовтня 2025 року відновлюються вимоги з актуалізації внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками та здійснення стрес-тестування.

Системно важливі банки та банки, які є відповідальними особами банківських груп, оновлюватимуть плани відновлення діяльності щорічно, починаючи з 2025 року, а інші банки – один раз на два роки, починаючи з 2026 року.

Більшість із зазначених змін набирають чинності з 8 травня 2025 року.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6%, або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка NPL в українських банках поступово скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.