Негода частково знеструмила Одещину, споживання електроенергії зросло

Станом на 9 травня, негода спричинила знеструмлення населених пунктів в Одеській області. Водночас рівень споживання електроенергії в Україні зріс.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що через сильний дощ та пориви вітру на Одещині на ранок були знеструмлені 24 населені пункти. Бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. До кінця доби абонентів планують заживити.

Також станом на 9:30, рівень споживання електроенергії в Україні був на 7,9% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється хмарною погодою з опадами на значній території України.

В "Укренерго" наголосили, що з урахуванням погодних факторів (висока хмарність та опади у багатьох регіонах, що знижують ефективність роботи сонячних електростанцій) – є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

"Будь ласка, перенесіть сьогодні користування потужними електроприладами на нічні години. За можливості – не вмикайте кілька приладів одночасно до 22:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, із початку травня Україна збільшила імпорт електроенергії. За сім днів загальний імпорт склав понад 60 тис. МВт-год, а експорт – лише 5120 МВт-год.