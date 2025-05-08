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Україна в травні збільшила імпорт електроенергії

електроенергія

Із початку травня Україна збільшила імпорт електроенергії. За сім днів загальний імпорт склав понад 60 тис. МВт-год, а експорт – лише 5120 МВт-год.

Про це свідчать дані ExPro Electricity Daily.

Серед причин зростання – сприятливі для імпорту ціни на сусідніх європейських ринках. Також, протягом останніх декількох днів знизилась генерація на сонячних електростанціях та зросло споживання.

Зокрема, НЕК "Укренерго" закликає ощадливо споживати електроенергію у години ранкового та вечірнього максимумів.

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Як повідомлялося, імпорт електроенергії до України у квітні 2025 року скоротився на 31%, у порівнянні з березнем – до 187 тис. МВт-год. Водночас експорт зріс майже удвічі.

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год. Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.

Автор: 

імпорт (2337) електроенергія (4256)


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