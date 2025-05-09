Індія готова на 60% знизити мита заради торговельної угоди з Трампом, – Reuters

Індія запропонувала скоротити тарифну різницю зі США до менш ніж 4% з майже 13% в обмін на звільнення від "поточного та потенційного" підвищення мит президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

США є найбільшим торговельним партнером Індії, загальний обсяг двосторонньої торгівлі якого у 2024 році склав близько $129 млрд. Торговельний баланс наразі на користь Індії, яка має профіцит у розмірі $45,7 млрд.

Минулого місяця Трамп оголосив про 90-денну паузу в своїх давно запланованих взаємних митах на світових торговельних партнерів, включно з 26% тарифом на Індію, поки його адміністрація веде переговори щодо торговельних угод. 10% базового мита продовжує застосовуватися до Індії та багатьох інших країн під час цієї паузи.

Після Великої Британії Індія та Японія є наступними двома країнами, які завершать угоду зі США.

Щоб досягти цього, Індія запропонувала знизити мита до нуля на 60% тарифних ліній на першому етапі угоди, яка перебуває на стадії переговорів.

Індія також готова надати преференційний доступ для 90% товарів, що імпортуються зі США.

Водночас разом із тарифними послабленнями Індія також попросила про пільговий доступ до ринку для ключових експортних секторів, включно з дорогоцінним камінням та ювелірними виробами, шкірою, одягом, текстилем, пластмасами, хімікатами, олійними культурами, креветками та садівничою продукцією, такою як банани та виноград.

Щоб зробити угоду привабливішою для Вашингтона, Індія запропонувала послабити експортні вимоги до літаків і запчастин, дорогих авто, медичного обладнання, телекомунікацій, алкоголю, ягід та кормів для тварин.

Як повідомлялося, 8 травня США уклали нову торговельну угоду з Великою Британією. За словами Трампа, завдяки реалізації цієї угоди США отримають $6 млрд доходів від 10% тарифів на британські товари, а також $5 млрд у вигляді нових експортних можливостей для американських виробників.

Нагадаємо, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10%, у тому числі для Великої Британії, але для багатьох держав ставки мита вищі. Тарифи на товари з Китаю початково становили 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів.