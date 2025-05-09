Кабмін виділив майже 200 мільйонів на модернізацію 15 шкільних їдалень
Кабінет Міністрів розподілив 194 мільйони гривень на модернізацію шкільних їдалень.
Кошти розподілені на 15 проєктів, які були відібрані на конкурсній основі, повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Їх спрямують на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових ліцеїв.
У міністерстві зауважили, що це перша частина субвенції на модернізацію харчоблоків, на яку цьогоріч планують виділити загалом 960 млн грн. Відбір проєктів для участі у цій програмі триває.
Хто може взяти участь?
- військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;
- заклади освіти з чисельністю учнів від 200 осіб, за винятком шкіл, які є єдиними в громаді й мають від 100 учнів;
- заклади, що організовують освітній процес в очному або змішаному форматі та мають укриття або планують їх облаштувати до кінця року.
Ключовими умовами для участі є наявність відповідної проєктної документації та її експертизи, технічна спроможність для логістики за технологічною моделюю "опорна кухня" та гарантія співфінансування з місцевих бюджетів. Детальніше про умови читайте в оголошенні, додали у МОН.
Як повідомлялося, сьогодні Кабмін також розподілив 1,09 мільярда гривень субвенції місцевим громадам на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.
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