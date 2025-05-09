У суботу станцію метро "Майдан Незалежності" в Києві тимчасово закриють для пасажирів
У суботу, 10 травня, станція метро "Майдан Незалежності" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Тимчасові зміни пов'язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам'ятних заходів на державному рівні.
Обмеження триватимуть з 05:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
У випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.
Як повідомлялося, 10 травня в Києві будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста. Конкретний час та локації визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки.
До того стало відомо, що з 29 квітня до 12 травня в підземних переходах у Києві на Майдані Незалежності та Європейській площі частково обмежуватимуть рух пішоходів.
Будь ласка, зачекайте...
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