Panasonic скоротить 10 тисяч працівників. Це коштуватиме майже $900 мільйонів

Японський виробник електроніки Panasonic Holdings оголосив про плани скоротити 10 тис. робочих місць. Скорочення торкнуться 5 тис. співробітників у Японії та 5 тис. – за кордоном у консолідованих компаніях.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Чисельність штату компанії у світі становить близько 228 тис. осіб.

Як повідомляється, Panasonic проведе оцінку операційної ефективності компаній своєї групи, особливо у відділах продажу та бек-офісу.

Очікується, що витрати на реструктуризацію цього року становитимуть 130 млрд єн ($896,06 млн).

Реструктуризація компанії спрямована на підвищення прибутковості групи та досягнення рентабельності капіталу в розмірі 10% до фінансового року, що закінчується у березні 2029 року.

Компанія також заявила про намір досягти скоригованого операційного прибутку групи в розмірі не менше 600 млрд єн у фінансовому році, що закінчується 31 березня 2027 року, частково за рахунок модернізації бізнесу побутової електроніки, закриття збиткових підприємств та оптимізації інвестицій у IT.

Окрім того, на цей фінансовй рік Panasonic прогнозує зростання операційного прибутку на 39% для свого підрозділу з виробництва акумуляторів для електромобілів – зростання продажів акумуляторів та систем зберігання енергії збільшить прибуток до 167 млрд єн.

Енергетичний сегмент, що випускає акумулятори для Tesla та інших автовиробників, заробив 120,2 млрд єн за рік, що закінчився в березні, не дотягнувши до власного прогнозу 124 млрд єн.

Раніше стало відомо, що німецький виробник побутової техніки Bosch через проблеми в будівельній галузі та стриманість споживачів на тлі поточної економічної кризи закриває два заводи у Німеччині. Це торкнеться понад 500 співробітників.

У вересні минулого року повідомлялося, що південнокорейська компанія Samsung Electronics планує скоротити до 30% своїх закордонних працівників.

Окрім того, американський автомобільний гігант Ford заявив, що скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, зважаючи на значні збитки за останні роки через слабкий попит на електромобілі, слабку державну підтримку електромобілів і конкуренцію з боку субсидованих китайських конкурентів.