Російські компанії використовують порт Індонезії для тіньової торгівлі нафтою, – розвідка

Російські компанії в умовах західних санкцій обходять обмеження, використовуючи для перевалки нафти і нафтопродуктів індонезійський порт Каримун.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Зазначається, що Москва на тлі санкцій шукає альтернативні маршрути для експорту нафти і нафтопродуктів. У 2025 року найбільшим перевалочним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун.

При цьому робота терміналу не контролюється владою Індонезії – термінал перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни, пояснили розвідники.

"Перевалка через Каримун дає можливість російським компаніям обходити санкції. У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти реескпортуються до Сінгапуру, Малайзії та Китаю", – йдеться у повідомленні.

Від початку 2025 року через Каримун з порту Усть-Луга (Росія) експортовано 590 тис. тонн мазуту (в січні-березні 2024 року – близько 100 тис. тонн). Крім того, у 2025 році вперше у порту з Росії було відвантажено близько 217 тис. тонн дизеля; 50 тис. тонн нафти; 217 тис. тонн дизельного палива.

Упродовж березня-квітня 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії. Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення.

Як повідомлялося, Велика Британія 9 травня запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту", який транспортує російську нафту. Загалом до нового сакційного списку Великої Британії увійшли близько 100 нафтових танкерів, які вважають "основою" цього флоту, і які лише з початку 2024 року перевезли нафтопродукти вартістю понад $24 млрд.

Разом із ними, до санкційних списків Великої Британії тепер входить близько 250 танкерів "тіньового" флоту.