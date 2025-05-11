Трамп отримає у подарунок від Катару "летючий палац" за $400 мільйонів

Адміністрація президента США Дональда Трампа отримає в подарунок від королівської родини Катару літак Boeing 747-8, який стане найрозкішнішим з усіх подарунків Сполученим Штатам від іноземних урядів.

Про це пише ABC News з посиланням на джерела, передає Бабель.

Подарунок від Катару Трамп використовуватиме як новий Air Force One (літак Військово-повітряних сил США, на борту якого перебуває чинний президент США, – ред.) до завершення свого другого президентського терміну. Потім літак передадуть фонду президентської бібліотеки Трампа.

Офіційно про подарунок оголосять наступного тижня, коли Трамп відвідає Катар у межах свого першого закордонного візиту. Також американський президент завітає до Саудівської Аравії та ОАЕ.

Дональд Трамп оглядав Boeing 747-8, який називають "летючим палацом" через надзвичайно розкішний інтерʼєр, в аеропорту Вест-Палм-Біч у лютому.

Такий безпрецедентний подарунок може викликати питання про його законність, адже американське законодавство забороняє урядовцям приймати дорогі подарунки від іноземних держав.

Джерела ABC News зазначають, що юристи Білого дому та Міністерства юстиції уже підготували правовий висновок для міністра оборони Піта Гегсета, у якому стверджують, що Міноборони має право прийняти цей літак як подарунок і передати його фонду президентської бібліотеки Трампа після завершення його президентства без порушень законів про хабарництво чи заборони на отримання подарунків від іноземних держав.

Читайте також: За перші 100 днів президентства Трампа долар показав рекордне падіння з часів Ніксона

Генеральна прокурорка Пем Бонді й головний юрисконсульт Білого дому Девід Варрінгтон вважають це юридично допустимим, якщо літак передадуть до 1 січня 2029 року.

Спочатку Boeing 747-8 отримають Військово-повітряні сили США, які модифікують його до військових стандартів для перевезення президента США. Потім, не пізніше за 1 січня 2029 року, літак передадуть фонду президентської бібліотеки Трампа. Усі витрати покриватиме ВПС США.

Авіаексперти оцінюють вартість літака приблизно в $400 мільйонів (без урахування додаткового обладнання для безпеки та зв’язку).