Ворог атакував вантажний поїзд на Донеччині

У понеділок, 12 травня, ворожий безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Залізничнику надали допомогу та госпіталізували.

У компанії наголосили, що машиністи "Укрзалізниці" продовжують працювати поблизу фронту, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги – критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість.

Ворожа атака не зупинила рух поїздів.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 травня російські військові атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.