Ворог атакував вантажний поїзд на Донеччині

У понеділок, 12 травня, ворожий безпілотник атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Залізничнику надали допомогу та госпіталізували.

У компанії наголосили, що машиністи "Укрзалізниці" продовжують працювати поблизу фронту, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги – критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість.

Ворожа атака не зупинила рух поїздів.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 травня російські військові атакували локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.

Укрзалізниця (4886) Донецька область (198)
Два роки тому писав тут що на раші проблеми з дефіцитом локомотивів і їх ремонтом через санкції. І що треба налагодити вибиття їх локомотивів безпілотниками. Тоді ще не було далекобійних БПЛА щоб бити по глибокому тилу, а локомотиви самі вимушені наближатися до лінії зіткнення і на першому етапі не потребували далекобійних БПЛА. Зупинити чи значно зменшити залізничне сполучення не аби який удар по економіці, не кажучи про удар по військовій логістиці. Пройшло два роки, а ми не чуємо про такі удари. Треба створити окремий підрозділ, який буде цим займатися. Є своя специфіка. Можливо створити спеціалізований безпілотник. У зведеннях Генштабу повинен бути окремий рядок знищених локомотивів і він повинен кожен день поповнюватися.
