Українці все частіше купують китайські авто. Які моделі обирають найчастіше
Упродовж квітня українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 8% більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості було придбано 1033 нових авто (+22%) та 223 вживаних (-30%).
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus – 179 авто;
- Volkswagen ID.Unyx –153;
- Audi Q4 e-tron – 75;
- Zeekr 001 – 63;
- Zeekr 7X – 43.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 – 39 авто;
- MG ZS – 19;
- Zeekr 7X – 17;
- Polestar 2 – 11;
- Buick Envision – 10.
Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. китайських легковиків, що на 18% більше, ніж роком раніше.
