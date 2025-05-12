Українці все частіше купують китайські авто. Які моделі обирають найчастіше

Упродовж квітня українці придбали 1256 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 8% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості було придбано 1033 нових авто (+22%) та 223 вживаних (-30%).

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus – 179 авто;

Volkswagen ID.Unyx –153;

Audi Q4 e-tron – 75;

Zeekr 001 – 63;

Zeekr 7X – 43.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 – 39 авто;

MG ZS – 19;

Zeekr 7X – 17;

Polestar 2 – 11;

Buick Envision – 10.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

У 2024 році українці придбали майже 14,4 тис. китайських легковиків, що на 18% більше, ніж роком раніше.