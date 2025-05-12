Трамп анонсував указ про зниження цін на ліки у США за рахунок інших країн

Президент США Дональд Трамп підпише указ, який має знизити ціни на ліки для американців на 30-80%, але призведе до їх значного подорожчання в інших країнах світу.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

За його словами, наразі рецептурні ліки та фармацевтичні препарати у США набагато дорожчі, ніж у будь-якій іншій країні, а виробники пояснювали це витратами на дослідження та розробки.

"Тому я радий оголосити, що завтра вранці, у Білому домі, о 9:00 ранку, я підпишу один із найважливіших виконавчих указів в історії нашої країни. Ціни на рецептурні ліки та фармацевтичні препарати будуть знижені майже миттєво на 30-80%. Вони зростуть по всьому світу, щоб зрівняти ціни та, вперше за багато років, принести справедливість в Америку!", – заявив Трамп.

Він пояснив, що указ передбачатиме запровадження політики, згідно з якою ціни на ліки у США мають бути на рівні найнижчої ціни на цей же препарат у будь-якій іншій країні світу.

Згодом він додав, що в середньому ціни на ліки мають знизитися на 59%.

При цьому Трамп не уточнив, що стосуватимуться нові обмеження лише державних програм, таких як Medicare або Medicaid, чи поширюватимуться вони на окремі препарати або категорії препаратів, або ж Білий дім бачить спосіб для ширшого застосування цього механізму, зазначає Bloomberg.

Втім, після заяви Трампа акції американських та європейських фармацевтичних компаній впали перед офіційним відкриттям торгів у Нью-Йорку.

Менеджер хедж-фонду мільярдер Білл Акман припустив, що Трампа могла надихнути ідея, яку він озвучив у березні, коли сказав, що найкращий спосіб знизити ціни на ліки в США "полягає в тому, щоб заборонити фармацевтичним компаніям продавати ті ж ліки за кордоном за нижчими цінами, ніж вони продають їх тут".

Як повідомлялося, у лютому президент Володимир Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень.

