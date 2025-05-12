"Енергоатом" приховав ціни на тендері на заміну трансформатора за 600 мільйонів

Державна компанія "Енергоатом" уклала з ПаАТ "Юженергобуд" угоду вартістю 580,12 мільйона гривень на заміну трансформатора на одній з АЕС України.

Назву АЕС, а також прізвища представників замовника та підрядника у документації приховали, можливо, з міркувань безпеки, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Крім того, "Енергоатом" приховав ціну устаткування на 504 млн грн, що становить 87% від вартості контракту.

При цьому перелік із кількох десятків різних пристроїв, необхідних для встановлення трансформатора ТДЦ-1250000/330 виробництва "Запоріжтрансфоматора" у тендерній документації оприлюднено. Це різноманітні вводи, реле, труби, кабелі тощо.

Однак в угоді за результатами тендеру ціни на ці товари приховані. Замовник зробив це так: у кошторисі все устаткування було названо "Трансформатор У1 та комплектуючі", а ціна вказана вже за весь цей комплект із десятків різноманітних позицій.

Відкритими залишили ціни будматеріалів на суму менше 40 млн грн. Тут вартість найбільших позицій також неможливо порівняти з ринковою, оскільки замовник їх узагальнив і вказав як "системи кабельних конструкцій" чи "металоконструкції індивідуальні".

Але там, де товар можна точно ідентифікувати, ціни суттєво перевищують ринкові. Наприклад, найпростіший бетон В10 (М150) у кошторисі вказаний по 4 479 грн за кубометр без ПДВ (і без доставки, яка в кошторисі вказана окремо). Отже, з урахуванням податку, ціна становитиме 5 375 грн за кубометр. Однак в різних куточках України бетон такої міцності коштує суттєво дешевше: 3 136 грн на Київщині, в Рівному – менше 3 000 грн, у Миколаєві – близько 3 700 грн.

Підряд отримала компанія, що традиційно виграє тендери Південноукраїнської АЕС.

Це – ПрАТ "Юженергобуд" з Миколаєва, яка з 2007 року знаходиться в стані банкрутства. Ця компанія записана на місцевого бізнесмена Матвія Ясеницького. Він та його рідня володіють іншими компаніями, що вже багато років отримують підряди ПАЕС.

Наприклад, фірма дружини Анастасії Ясеницької "Енергопромбуд" під час вторгнення у 2023 році отримала підряд на поставку кабелів на 335 млн грн по вдвічі-втричі завищених цінах і мішків типу біг-бег на 31 млн грн для захисту від дронів та уламків по цінах, що в п’ять разів перевищували ринкові ціни, зауважують Наші гроші. Сам "Юженергобуд" торік отримав підряд на будівництво захисної споруди на ПАЕС за 600 млн грн.

Читайте також: СБУ затримала на хабарі топменеджера "Енергоатома". Він відповідає за контроль закупівель

Своєю чергою у пресслужбі "Енергоатома" заявили, що свідомо обмежили доступ до окремих технічних і вартісних деталей контракту з огляду на вимоги безпеки в умовах воєнного стану. Там не пояснили, чому перелік обладнання у тендерній документації оприлюднили, але приховали ціни на окремі його складові.

В "Енергоатомі" також заявили, що вартість бетону у кошторисі враховує додаткові вимоги до якості, сертифікації, логістики та технагляду, які не застосовуються у комерційному будівництві.

У державній компанії також назвали публікацію видання "Наші гроші" дезінформацією, що ставить під загрозу безпеку держави, і закликали СБУ втрутитися у цю ситуацію, адже журналісти нібито відкрили доступ до інформації, що має бути обмеженою. В "Енергоатомі" не уточнили, про яку інформацію йдеться, крім вже оприлюдненої у системі Prozorro.

Читайте також: "Енергоатом" замовив переоцінку вартості добудови двох блоків ХАЕС. Вісім років тому проєкт оцінили у 72 мільярди

Як повідомлялося, у березні "Енергоатом" також приховав ціни трансформаторів в угоді з "Запоріжтрансформатором" на суму 2,57 млрд грн. Тоді це мотивували "конфіденційністю" угоди між двома державними підприємствами.

Зауважимо, що у 2014-2016 роках державні енергетичні підприємства, у тому числі "Енергоатом", вже купували трансформатори у єдиного українського виробника "Запоріжтрансформатор" за завищеними вдвічі цінами, що викликало значний резонанс у ЗМІ.

До цього випадку інші замовники, в тому числі енергетичні компанії, теж замовляли трансформатори у "Запоріжтрансформатора" через "Прозорро", проте ніхто не приховував потужність і ціни за штуку.