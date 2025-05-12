БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення

В Україні створять реєстр забороненого софту

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації завершує підготовку проєкту постанови Кабміну, яка регулюватиме створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення.

Про це директор департаменту у сфері державного контролю у сфери захисту інформації й аудиту безпеки Держспецзв'язку Ігор Стрельник розповів під час виступу на конференції "Своє.ІТ 2025", повідомляє галузеве видання dev.ua.

"Питання ворожого софту – це дуже болюче питання. Чому? Мімікрування програмних засобів під вітчизняні, під європейські бренди – це відбувається постійно. У 2016 році РНБО прийняла відповідне рішення про санкції. І цілий набір ПЗ потрапив до санкційного списку. Але як відбувається в нас зазвичай у державі? Хтось… Щось… І не захотіли переходити", – пояснив Стрельник.

За його словами, щоб подолати цю проблему, нещодавно Верховна Рада прийняла законопроєкт №11290, який зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення, за винятком того, що буде включено в реєстр забороненого ПЗ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 квітня.

Він передбачає створення та забезпечення функціонування нацсистеми реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози щодо інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Забезпечувати функціонування такої системи буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

закон (1508) програмне забезпечення (201) Держспецзв’язок (164) кібербезпека (481)
Топ коментарі
+2
хто користується кацапським ПЗ?
Телеграм - продукт ФСБ з серверами на москві,
антивірус Касперского - шпигунське ПЗ від фсб,
1С, і т.і.
показати весь коментар
12.05.2025 18:57 Відповісти
Єпіцентр
показати весь коментар
12.05.2025 18:46 Відповісти
хто користується кацапським ПЗ?
Телеграм - продукт ФСБ з серверами на москві,
антивірус Касперского - шпигунське ПЗ від фсб,
1С, і т.і.
показати весь коментар
12.05.2025 18:57 Відповісти
Пропоную одразу роздати грошей на створення реєстру реєстрів, реєстру реєстрації реєстрів та додатку "реєстр++".
Марнотратство та розкрадання розкручено на повну силу.
показати весь коментар
12.05.2025 21:04 Відповісти
Вся мебельная отрасль пользуется программой «Базис», разработчик - рашка.
показати весь коментар
12.05.2025 21:14 Відповісти
https://my-st.info Майстрім вонючій також багато хто використовує.
показати весь коментар
12.05.2025 22:58 Відповісти
Де Корсун?
показати весь коментар
12.05.2025 21:36 Відповісти
ТікТок може буде блокувати,чи козломовну музику та мультики?
показати весь коментар
12.05.2025 22:55 Відповісти
І так за переліком найбільш важливих для рф:
1) Телеграм
2) Інстаграм;
3) Твітер;
4) В контакті;
5) Вайбер (так-так, не дивутесь, бо рф його повністю контролюють й розсилають повідомлення);
6) Антивірусні програми з лабораторії Касперського (м. Санкт-Петербург);
7) Вацап - дублює телеграм і повністю контролюється спецслужбами рф;
8) Тік-Ток;
9) RuTube;
10) шаринг для програм НТВ+ та російського Триколор.
показати весь коментар
13.05.2025 07:00 Відповісти
Тві́ттер, з 23 липня 2023 йде оновлення до 𝕏 - соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів та надає можливість користувачам надсилати короткі текстові повідомлення, використовуючи SMS, служби миттєвих повідомлень і сторонні програми-клієнти.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80

Засновники: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=db94c43514cdc207&q=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA+%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8&si=APYL9btKi1TLoawpxIKkhA47KIc3RH36yjJAdk2TmwBtOZld-pkiTc5HgECadWEClCaPdoNO0ggjpCmz9m0qJ-************************************************************************************************************************************************************************************************************%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwibsoq16J-NAxWkBNsEHRkOI4YQmxMoAHoECCEQAg Джек Дорсі, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=db94c43514cdc207&q=%D0%91%D0%B8%D0%B7+%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD&si=APYL9btKi1TLoawpxIKkhA47KIc3RH36yjJAdk2TmwBtOZld-s0h2naZ7B6zwNPV_ZVrqlFrTJ6nEUH7qETlUs3wF9EoCiu4Y2KwSSNMv3l1njEEIky05MXrArVkppRBm3FYI0qP-JlkUipUMECs8SnReoLuEvQkFKsnpnYxaD_wfooj3z1X_6oZsMncGQVCDQqrX1CQhoJhHd_Y6rU-XSWKk9lI6nyr1ZrAcVS_H4Y-fbjAV9kqlIE-35AwyYs9Qu3DGMHc6tGnK0ndvjcX4BG-74XEBP8Flw%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwibsoq16J-NAxWkBNsEHRkOI4YQmxMoAXoECCEQAw Біз Стоун, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=db94c43514cdc207&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B0+%D2%90%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&si=****************************************************************************************************************************************************-u4xQJiqd12qjoSYNQF2bfQtMdmg6tM3Tkx14ai821VI0K8mpBsiqsGTwwXjKVdaAjklizeKmB7tueY_oP9so7prVOGvtrFKnC5cIXKycI9RFLSxVx28cFkoBHY1JUW5esdG3iKwvC_tDA%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwibsoq16J-NAxWkBNsEHRkOI4YQmxMoAnoECCEQBA Ноа Ґласс, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=db94c43514cdc207&q=%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81&si=APYL9btMsmZl0P9CyeA1NmMZFYv4xkDb-_Q4WCJadY9pxozSRX20o2F_xeh1IKpy3DIJwyR8rm0GxigOv9aT4H2BDTIOIZ65QCU2GnrL9rrKFNltFBOwi9x971_fAfcNf7-GiasJ-k35MjijsWvoGfwX99FU-7X8gmoZCGPy3J3htXkNlEBjHW0cbNe7TtYAq90EIvp1S-yU9efZGS0N9L0RMFLMb6u7zeHg2CHEM6PLU80FCiN4DR8bz3eg1jqd1JwVKAaaoswHNSCnmC1XMVMr-AhzosCo6w%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwibsoq16J-NAxWkBNsEHRkOI4YQmxMoA3oECCEQBQ Еван Уільямс

Засновано: 21 березня 2006 р., https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=db94c43514cdc207&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&si=APYL9bu1Sl4M4TWndGcDs6ZL5WJXWNYEL_kgEEwAe0iMZIocdUEwRY7ooFPjeqDMP4whzCjxvIQTfjgmWWANPRW7bxgHETghmGO-f6VQA10AhO7gns3QBOPGwyxMgsvOrAShZLS5cYsRvD_NDga_q4WYmVgo0JSRwBUuaQMUMbL-******************************************************%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwibsoq16J-NAxWkBNsEHRkOI4YQmxMoAHoECCUQAg Сан-Франциско, Каліфорнія, США

Головний офіс: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=db94c43514cdc207&q=%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE&si=APYL9bu1Sl4M4TWndGcDs6ZL5WJXWNYEL_kgEEwAe0iMZIocdUEwRY7ooFPjeqDMP4whzCjxvIQTfjgmWWANPRW7bxgHETghmGO-f6VQA10AhO7gns3QBOPGwyxMgsvOrAShZLS5cYsRvD_NDga_q4WYmVgo0JSRwBUuaQMUMbL-******************************************************%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwibsoq16J-NAxWkBNsEHRkOI4YQmxMoAHoECCQQAg Сан-Франциско, Каліфорнія, США
показати весь коментар
13.05.2025 09:31 Відповісти
Це все загально відомо, і це все прописні речі, а ось як все це реально працює проти України, ось на це треба звернути увагу.
В той час війни ще не було, а зараз - повномасштабна війна рф проти України, а незабаром й всього Світу.
показати весь коментар
13.05.2025 13:37 Відповісти

