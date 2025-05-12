В Україні створять реєстр забороненого програмного забезпечення
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації завершує підготовку проєкту постанови Кабміну, яка регулюватиме створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення.
Про це директор департаменту у сфері державного контролю у сфери захисту інформації й аудиту безпеки Держспецзв'язку Ігор Стрельник розповів під час виступу на конференції "Своє.ІТ 2025", повідомляє галузеве видання dev.ua.
"Питання ворожого софту – це дуже болюче питання. Чому? Мімікрування програмних засобів під вітчизняні, під європейські бренди – це відбувається постійно. У 2016 році РНБО прийняла відповідне рішення про санкції. І цілий набір ПЗ потрапив до санкційного списку. Але як відбувається в нас зазвичай у державі? Хтось… Щось… І не захотіли переходити", – пояснив Стрельник.
За його словами, щоб подолати цю проблему, нещодавно Верховна Рада прийняла законопроєкт №11290, який зобов’язав державні органи використовувати програмне забезпечення, за винятком того, що буде включено в реєстр забороненого ПЗ.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 квітня.
Він передбачає створення та забезпечення функціонування нацсистеми реагування на інциденти кібербезпеки, кібератаки, кіберзагрози щодо інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, в яких обробляються державні інформаційні ресурси або інформація з обмеженим доступом, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури.
Забезпечувати функціонування такої системи буде Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.
Телеграм - продукт ФСБ з серверами на москві,
антивірус Касперского - шпигунське ПЗ від фсб,
1С, і т.і.
Марнотратство та розкрадання розкручено на повну силу.
1) Телеграм
2) Інстаграм;
3) Твітер;
4) В контакті;
5) Вайбер (так-так, не дивутесь, бо рф його повністю контролюють й розсилають повідомлення);
6) Антивірусні програми з лабораторії Касперського (м. Санкт-Петербург);
7) Вацап - дублює телеграм і повністю контролюється спецслужбами рф;
8) Тік-Ток;
9) RuTube;
10) шаринг для програм НТВ+ та російського Триколор.
В той час війни ще не було, а зараз - повномасштабна війна рф проти України, а незабаром й всього Світу.