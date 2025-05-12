БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
903 0

Гривня розпочала тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

Офіційний курс долара і євро на 13 травня

Курс гривні дещо зміцнився щодо долара США і сутєво укріпився щодо щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 13 травня, на рівні 41,5387 грн/$, порівняно із 41,5470 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився одразу на 60 копійок до 46,1578 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2303) гривня (1633) курс (1589) НБУ (9513) обмін валюти (786)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 