Місцеві бюджети України з початку року отримали понад 156 мільярдів. Це на 18,5% більше, ніж торік

Місцеві бюджети України з початку року отримали понад 156 мільярдів

Надходження до місцевих бюджетів України за січень-квітень 2025 року зросли на 18,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко. 

Загалом місцеві бюджети за чотири місяці отримали понад 156,3 млрд грн, що на 24,4 млрд грн більше, ніж торік.

Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів за цей період стали: 

  • податок на доходи фізичних осіб – майже 87,7 млрд грн (+21% до січня-квітня 2024 року),
  • єдиний податок – 28,6 млрд грн (+14,6%),
  • податок на майно – майже 18,2 млрд грн (+14,5%),
  • податок на прибуток підприємств – 11,8 млрд грн (+12,1%),
  • акцизний податок із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 809,3 млн грн (+61,2%),
  • туристичний збір – 99,1 млн грн (+35,4%).

Як повідомлялося, впродовж першого кварталу 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 120 млрд грн, що на 18,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Доходи загального фонду місцевих бюджетів у 2024 році становили 451 млрд грн, що на 2,1%, або на 9,1 млрд грн, більше, ніж у 2023 році.

Норм - староста 60 тис - непогано він себе чухає
12.05.2025 17:18 Відповісти
Враховуючи інфляцію майже теж саме...
12.05.2025 17:35 Відповісти
беручи до уваги реальну інфляцію - то зібрали менше
12.05.2025 18:27 Відповісти
Може й так. Тут важко порахувати. Здорожчання на те чи інше різне, з коливаннями валют теж не зовсім картина ясна. Чи то бакс знецінюється чи то згривня зміцнюється
12.05.2025 18:30 Відповісти
Знецінюється і долар , і гривня)))
12.05.2025 19:05 Відповісти
А скільки забрали із місцевих бюджетів? Не на часі?
12.05.2025 17:51 Відповісти
Це НАБАГАТО МЕНШЕ, НІЖ "ПІДНЯВ НА рабах"- ахмєтушка

Так,? шМОРГАЛЬ
12.05.2025 17:58 Відповісти
Знову середня температура по палаті. Є село біля великого міста і є село за 150 км від міста. В одному є і кілька АЗС , півдесятка заміських супермаркетів , вілли - оже є акциз з пального і горілки , податок на майно. а в іншому селі і колгосп іздох і ніц нема , їздять на роверах і женуть самогон. А в середньому всьо харашо.
12.05.2025 21:39 Відповісти

