Темпи експорту зернових відстають від торішніх майже на 15%, – Мінагрополітики

Станом на 12 травня з початку 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) Україна експортувала 36,4 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,17 млн тонн було відвантажено вже в травні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби України.

Водночас, станом на 13 травня минулого року загальний показник відвантажень становив 43,21 млн тонн, а в травні – 1,85 млн тонн.

У розрізі культур із початку поточного сезону експортовано, зокрема:

пшениці – 14,28 млн тонн (у травні – 388 тис. тонн),

ячменю – 2,28 млн тонн (19 тис. тонн),

жита – 10,8 тис. тонн (0),

кукурудзи – 19,31 млн тонн (763 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 12 травня оцінюється в 60,3 тис. тонн (у травні – 1,7 тис. тонн), зокрема пшеничного – 56,1 тис. тонн (1,7 тис. тонн).

У середині квітня повідомлялося, що темпи експорту українського зерна відстають від торішніх на 5 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що Міністерство сільського господарства США (USDA) збільшило прогноз експорту Україною пшениці на 0,5 млн тонн – до 16 млн тонн, без змін залишило експорт кукурудзи – 22 млн тонн, а виробництво пшениці та кукурудзи – 23,4 млн тонн і 26,8 млн тонн відповідно.

До того стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.