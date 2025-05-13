У США очікують на зростання експорту пшениці з України

Міністерство сільського господарства США (USDA) очікує на зростання експорту української пшениці до 16,5 млн тонн з 16 млн тонн минулого року та кукурудзи – до 24 млн тонн з 22 млн тонн.

Про це йдеться у першому прогнозі відомства експорту зернових з України на 2025/26 маркетинговий рік, передає Інтерфакс-Україна.

У USDA прогнозують, що врожай пшениці в Україні цього року трохи зменшиться – до 23 млн тонн з 23,4 млн тонн торік, а внутрішнє споживання скоротиться у цьому МР до 6,6 млн тонн з 6,7 млн тонн за збереження перехідних залишків 1,49 млн тонн.

Щодо кукурудзи, то міністерство очікує збільшення врожаю до 30,5 млн тонн з 26,8 млн тонн торік, а також зростання внутрішнього споживання до 6,23 млн тонн з 5,15 млн тонн та перехідних залишків з 0,31 млн тонн до 0,6 млн тонн.

За прогнозами Мінсільгоспу США, загалом врожай фуражний культур складе цього року 37,04 млн тонн проти 33,47 млн тонн торік, а їх експорт – до 27,58 млн тонн з 24,48 млн тонн минулого сезону.

У цілому USDA очікує зростання врожаю пшениці цього року до 808,5 млн тонн з 799,7 млн тонн торік, кукурудзи – до 1265 млн тонн з 1221,3 млн тонн.

Щодо експорту пшениці, то у 2025/26МР, за оцінками Мінсільгоспу США, він зросте до 212,99 млн тонн з 206,12 млн тонн цього МР, кукурдзи – відповідно до 195,81 млн тонн з 189,35 млн тонн.

Як повідомлялося, український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.