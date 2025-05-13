Україна планує відновити водність ріки Саксагань, яка критично обміліла після підриву Каховської ГЕС

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС та використання води забезпечення Кривого Рогу призвели до майже повного спустошення Макортівського водосховища на річці Саксагань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Зазначається, що наразі рівень води у водосховищі становить лише 19,6 млн кубометрів при нормі в 57,8 млн. У разі тривалих посушливих періодів наповнення водосховища природним шляхом може тривати близько 10 років.

"Тож серед технічних рішень, які опрацьовуємо для вирішення проблеми, – подача дніпровської води з Кам’янського водосховища через русло річки Саксагань. Це передбачатиме будівництво нового водогону довжиною близько 30 км, а також влаштування насосних станцій з водозабором", – наголосила очільниця міністерства Світлана Гринчук.

За її словами, реалізація проєкту дозволить наповнити Макортівське водосховище, поліпшити якість води для забезпечення потреб мешканців в межах басейну ріки Саксагань, а також наповнити колодязі у господарствах, які не охоплені централізованим водопостачанням.

Читайте також: "Укргідроенерго" оцінило збитки внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіянами у 10 мільярдів на рік

Для запуску проєкту Міндовкілля веде перемовини з потенційними інвесторами для реалізації проєкту.

Як повідомлялося, раніше міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук оцінювала збитки внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, що стався в червні 2023 року, у близько $14 млрд.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Унаслідок підриву ГЕС повністю зруйновано, і станція відновленню не підлягає.