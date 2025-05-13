Україна отримає від ЄІБ 35 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу

Україна залучить кошти Європейського інвестиційного банку на 35 млн євро для підтримки малого й середнього бізнесу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання Кабінету міністрів.

За його словами, сьогодні уряд ухвали важливі рішення для покращення доступності кредитування.

Зокрема, до 20 млн євро, які Україна отримає від ЄІБ, спрямують на підтримку середньо- і довгострокових кредитів для українського бізнесу через державний "Приватбанк".

Ще до 15 млн євро будуть залучені від ЄІБ на кредитування малого і середнього бізнесу через державний "Укрексімбанк".

"Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання", – наголосив Шмигаль.

Як повідомляється, Міністерство економіки погодило нові заявки за програмою грантів для переробних підприємств на загальну суму 103,3 млн грн.