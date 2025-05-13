БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 668 42

"Укроборонпром" запустив програму для повернення українських біженців у Польщі. Що пропонують?

укроборонпром

Державна компанія "Українська оборонна промисловість" запустила програму "Повернення українців", яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на оборонні підприємства.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими біженцями, які бажають повернутися в Україну і отримати роботу в оборонному секторі відбуваються у представництві компанії у Польщі, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн, додають в компанії.

"Ми провели велику підготовчу роботу у товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", – зазначив директор департаменту з управління персоналом "Укроборонпрому" Андрій Верещака.

В компанії обіцяють, що програма "Повернення українців" дозволить вимушеним переселенцям отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Читайте також: Чернишов обіцяє бронювання чоловікам, якщо вони повернуться з-за кордону та працюватимуть у критичних галузях

Як  повідомлялося, раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов розповідав, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.

Автор: 

біженці (737) Польща (2481) робота (943) Укроборонпром (761)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Укроборонпром нехай займається контролем якості мін різних калібрів, та порохів до них.
показати весь коментар
13.05.2025 17:21 Відповісти
+31
ЗЄвладі вже ніхто не вірить,хіба що слаборозумові 🤮🤡
показати весь коментар
13.05.2025 17:19 Відповісти
+26
Ага! А про ТЦК, окуповані бурятами, які спочатку ловлять, потім б'ють і відправляють на полігони, а лише після того з' ясовують, чи має впійманий бронь у Польщі звичайно не чули. 😊 Щоб повернути тих, хто виїхав, треба спочатку виправити те, від чого виїхали. Ну не вийде інакше, хоч би як розповідали про кацапське ІПСО. Інтернет - він такий неконтрольований державою, особливо у
Польщі. Хоча насправді дійсно повертати людей вкрай необхідно. Але ця влада це зробити не здатна. На жаль.
показати весь коментар
13.05.2025 17:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мати соціальний захист. Це натяк на харківського вчителя та допомогу від посадовця ТЦК та соціальної підтримки
показати весь коментар
13.05.2025 17:18 Відповісти
ЗЄвладі вже ніхто не вірить,хіба що слаборозумові 🤮🤡
показати весь коментар
13.05.2025 17:19 Відповісти
😊 Прикиньте, навіть такі не вірять. Хоча все ще захищають цю зелень на всіх паблікає у власних численних дописах.
показати весь коментар
13.05.2025 17:22 Відповісти
Це питання стосується не тільки цієї ВР, а і їхніх "папєрєдників".....
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску супу" або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
показати весь коментар
13.05.2025 22:31 Відповісти
тобто отримувати 25злоттх десь на заводі, безкоштовна кватрира, розвозка, соц пакєт, дитина у садочку і на неї 800+ отримуєш….(це найгірший кейс, бо є набагато кращі умови), а натомість - війна, мєнтовсьий безпредєл, Держава не виконує своіх обіцянок, дитину нема куди діти, та постійна загроза, шо в твоє підпииємство прилетить, бо це ОПК?…і це все за копійки… цікаво, шо ж оберуть люди?
показати весь коментар
14.05.2025 11:20 Відповісти
Ага! А про ТЦК, окуповані бурятами, які спочатку ловлять, потім б'ють і відправляють на полігони, а лише після того з' ясовують, чи має впійманий бронь у Польщі звичайно не чули. 😊 Щоб повернути тих, хто виїхав, треба спочатку виправити те, від чого виїхали. Ну не вийде інакше, хоч би як розповідали про кацапське ІПСО. Інтернет - він такий неконтрольований державою, особливо у
Польщі. Хоча насправді дійсно повертати людей вкрай необхідно. Але ця влада це зробити не здатна. На жаль.
показати весь коментар
13.05.2025 17:20 Відповісти
Укроборонпром нехай займається контролем якості мін різних калібрів, та порохів до них.
показати весь коментар
13.05.2025 17:21 Відповісти
Скажете ж таке. То нудно і неприбутково.
показати весь коментар
13.05.2025 17:23 Відповісти
А тим хто лишився не світить нічого
показати весь коментар
13.05.2025 17:23 Відповісти
Без тиску з боку Польщі це все - марна справа.
показати весь коментар
13.05.2025 17:23 Відповісти
Та до чого тут Польша???
Без зміни у законодавстві про оплату праці не буде ніяких змін у бажанні бодай обговорювати тему повернення з за кордону. Усі балачки на данну тему на даний час до сраки...
показати весь коментар
13.05.2025 22:26 Відповісти
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску супу" або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
показати весь коментар
13.05.2025 22:28 Відповісти
Я вже бачу, як Польща хоче позбутися 1.7% ВВП, який створили українці 🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2025 11:21 Відповісти
Ти напевне сам пробував таку практику,а не чув,давав панам- господарям за поблажку,довбень.
показати весь коментар
13.05.2025 17:37 Відповісти
І шо тобі в цьому конкретно не подобається ?
показати весь коментар
13.05.2025 21:01 Відповісти
Боже, яке ти хворе...
показати весь коментар
14.05.2025 08:59 Відповісти
Тобто, ті хто злиняв за кордон приїдуть отримають бронь і будуть як повновправні громадяни мати всі можливості для... як там написали розвитку і процвітання... а ті хто з 22 року в окопах мають продовжувати тянути лямку на собі? от гніди що надумали... ненависть кипить не лише до окупантів а і до наших співвітчизників що ховаються за спіднє жінок, здобуають пяту вищу освіту, відмазались за бабки, пооформлювали собі якісь там догляди за інвалідами часто густо фіктивні а ще цим гнідам що втекли за кордон (я про чоловіків) тепер пропонують якісь там броні, а може треба тих хто вже 3 - 10 років на війні запропонувати перейти на оборонні підприємства? а може тих хто мав бронь вже пора в окопи щоби поміняти тих хто тут безвилазно?
показати весь коментар
13.05.2025 17:43 Відповісти
Та сиди собі і ний: ніхто не повернеться. Ні зараз, ні потім. За три роки вже всі хто хотів влаштувався - той влаштувався у ЄС. Міняти спокійне, впевнене у завтра і сите життя на Україну лише упоротий буде.
показати весь коментар
14.05.2025 11:23 Відповісти
Думка тих хто там десь влаштувався абсолютно не цікавить. Хай там і сидять. Щодо впевненості і ситості стабільності завтрашнього дня то можу уявити, як ці люди будуть потрібні там під час спаду економіки, звісно коли іде зріст і нехватка дешевих рук то там вам раді, а коли скрута то українці там чужі і в першу ж чергу постраждають.
Більшість адекватних, освічених і духовно багатих людей відчувають і зараз, що за кордоном їх гарно приймають, але вони все ж таки гості у чужих державах, в деяких державах уже і не приймають гарно. Але щоб ті хто боронить державу зараз спокійно сприйняли повернення саме чоловіків, що втекли то такого ніколи не буде, та і не радив би я цим людям після війни сюди вертатись бо справжні чоловіки з фронту повернуться і культурними словами скажу, що напруження в суспільстві буде лише наростати. Єдиний вихід той хто втік тим паче нелегально, громадянство має втратити. Тим паче, що вони його і так не цінували нахіба воно їм треба.
показати весь коментар
14.05.2025 18:32 Відповісти
а працівників укроборонки забрали в зсу але чиновники на місцях
працівників які тримали економіку України забрали, а влада на місцях
зараз вже беруть БУСИФІКУЮТЬ навіть непридатних, роблячи їх придатними а
2+ млн броньованих та недоторканих на місцях і ніодна **** наверху не подумала їх замінити на жінок, інвалідів або пенсіонерів....
тож маємо, що обрали...
слухаємось тих кого призначили обрані..
і що не так???
все логічно....
а моглиб, робочі працювати а воєнні воювати.
а не як у МВС.
ЛЮТІ потрібні мужні патріоти з цивільних, бо Клименко, з 270000 о.с. МВС не може набрати
одну *****, бригаду на 6-7 тисяч...
показати весь коментар
13.05.2025 17:44 Відповісти
Перспектива отримати на вулиці піздюлєй от мусорів і тцкашників!
показати весь коментар
13.05.2025 17:44 Відповісти
Ухилянт,ну ти ж їх захистиш від тцкашників?
показати весь коментар
13.05.2025 17:47 Відповісти
а ще обіцяють- "холодильник «розенлєв». фінський, хароший. почётная грамота. і путьовку. в сибір" ))
показати весь коментар
13.05.2025 17:50 Відповісти
Як казав класик " как-то текст по-дебильному написан".
показати весь коментар
13.05.2025 18:05 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2025 18:53 Відповісти
Що за логіка? Ті, хто виїхав чомусь будуть прянички їсти, а хто в середині країни - другий сорт. Хто таке міг придумати? Так роблять аби розколоти суспільство на мілкі друзки.
показати весь коментар
13.05.2025 18:10 Відповісти
Зараз Шефір приіде і зразу на "оборонку".
показати весь коментар
13.05.2025 19:13 Відповісти
І комарницький
показати весь коментар
13.05.2025 21:05 Відповісти
в принципі логічно. як показали вибори довбойобів в нашій державі дууже багато. не здивуюся якщо реально наберуть таких "роботяг" на додатковий батальйон
показати весь коментар
13.05.2025 19:26 Відповісти
ТЦК уже запустили программу по трудоустройству) боюсь они опередят укроборонпром. Больно шустро работают)
показати весь коментар
13.05.2025 19:26 Відповісти
Солодким біженцям-ухилянтам всі умови, а тим хто тут залишився - ще хрін влаштуєшься на Укроборонпром) Або якщо і влаштуєшься, то не 100% буде бронюванння. А цим солоденьким обіцяють 100% бронювання. Тому висновок такий- Зеля хоче, щоб ці втікачи голосували за нього на виборах.
показати весь коментар
14.05.2025 09:37 Відповісти
Ну дуже «солодко» в Украіні: війна, ракети літають по підприємствам ОПК, де тобі пропонують працювати, дитину у садочок не реально пристроіти, зарплта копійчана у порівняні з польскою, можливість іпотеку узяти - взагалі анріал. Тому можеш бути спокіними, ніхто нікуди не поіде і твою бронь у тебе не забере. За три роки там люди вже влаштувалися, і це все просто вологі мріі зелених
показати весь коментар
14.05.2025 11:27 Відповісти
Так це ви, котрі в Польші -солоденькі. ) Я тут живу в Україні, і мені не солодко. І ти не зрозумів мене, справа не в броні і соцпакеті, (хоча в неї теж, чим ви краще за тих, хто тут залишився? ) А в виборах!! Майже всі мої знайомі, хто виїхав у ЄС, не знайомі з реальним станом в Україні , тому збираються голосувати за Зеленського. І хоч вони не повернуться, але це ще один привід порадіти, як "Зеленський дбає про людей", і обрати його на наступних виборах.
показати весь коментар
14.05.2025 11:43 Відповісти
Не волнуйтесь, сейчас технически невозможно проголосовать за рубежом за вашего любимого Зеленского
показати весь коментар
14.05.2025 23:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 