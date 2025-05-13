"Укроборонпром" запустив програму для повернення українських біженців у Польщі. Що пропонують?
Державна компанія "Українська оборонна промисловість" запустила програму "Повернення українців", яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на оборонні підприємства.
Наразі зустрічі та співбесіди з українськими біженцями, які бажають повернутися в Україну і отримати роботу в оборонному секторі відбуваються у представництві компанії у Польщі, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн, додають в компанії.
"Ми провели велику підготовчу роботу у товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", – зазначив директор департаменту з управління персоналом "Укроборонпрому" Андрій Верещака.
В компанії обіцяють, що програма "Повернення українців" дозволить вимушеним переселенцям отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.
Читайте також: Чернишов обіцяє бронювання чоловікам, якщо вони повернуться з-за кордону та працюватимуть у критичних галузях
Як повідомлялося, раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов розповідав, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 90-х профспілки піднімали дуже важливе питання, вирішення якого сприяло б як наповненню бюджету, так і стимулювало розвиток української економіки, але у Верховній Раді завжди є хто завгодно, крім представників українського народу. Отже, допоки "Закон про мінімальну погодинну оплату праці" не буде розглянутий і прийнятий, усі зароблені гроші й надалі витікатимуть у закордонні капіталовкладення. Підприємців будь-якої форми власності ніхто не зобов'яже платити людині більше, а відсутність цього Закону примушує українців працювати "за миску супу" або шукати ліпший варіант десь в іншій країні. І хоч зараз війна, прийняття цього Закону дасть хоча б якусь надію Україні на те, що люди бажатимуть повернутися додому...
Польщі. Хоча насправді дійсно повертати людей вкрай необхідно. Але ця влада це зробити не здатна. На жаль.
Без зміни у законодавстві про оплату праці не буде ніяких змін у бажанні бодай обговорювати тему повернення з за кордону. Усі балачки на данну тему на даний час до сраки...
Більшість адекватних, освічених і духовно багатих людей відчувають і зараз, що за кордоном їх гарно приймають, але вони все ж таки гості у чужих державах, в деяких державах уже і не приймають гарно. Але щоб ті хто боронить державу зараз спокійно сприйняли повернення саме чоловіків, що втекли то такого ніколи не буде, та і не радив би я цим людям після війни сюди вертатись бо справжні чоловіки з фронту повернуться і культурними словами скажу, що напруження в суспільстві буде лише наростати. Єдиний вихід той хто втік тим паче нелегально, громадянство має втратити. Тим паче, що вони його і так не цінували нахіба воно їм треба.
працівників які тримали економіку України забрали, а влада на місцях
зараз вже беруть БУСИФІКУЮТЬ навіть непридатних, роблячи їх придатними а
2+ млн броньованих та недоторканих на місцях і ніодна **** наверху не подумала їх замінити на жінок, інвалідів або пенсіонерів....
тож маємо, що обрали...
слухаємось тих кого призначили обрані..
і що не так???
все логічно....
а моглиб, робочі працювати а воєнні воювати.
а не як у МВС.
ЛЮТІ потрібні мужні патріоти з цивільних, бо Клименко, з 270000 о.с. МВС не може набрати
одну *****, бригаду на 6-7 тисяч...