"Укроборонпром" запустив програму для повернення українських біженців у Польщі. Що пропонують?

Державна компанія "Українська оборонна промисловість" запустила програму "Повернення українців", яка має за мету надати можливість співвітчизникам повернутись з-за кордону та працевлаштуватись на оборонні підприємства.

Наразі зустрічі та співбесіди з українськими біженцями, які бажають повернутися в Україну і отримати роботу в оборонному секторі відбуваються у представництві компанії у Польщі, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Надалі співбесіди можна буде проводити також в режимі онлайн, додають в компанії.

"Ми провели велику підготовчу роботу у товаристві та на наших підприємствах, а також підтримуємо зв’язок з лідерами громад українців у Польщі, громадськими та волонтерськими організаціями, Міністерством національної єдності України та Посольством України у Польщі. Наше завдання – надати гідні умови для повернення земляків, показати, що їхні професійні якості потрібні нашій оборонці", – зазначив директор департаменту з управління персоналом "Укроборонпрому" Андрій Верещака.

В компанії обіцяють, що програма "Повернення українців" дозволить вимушеним переселенцям отримати престижну та стабільну роботу на Батьківщині, мати соціальний захист, а також перспективи для розвитку та зростання.

Як повідомлялося, раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов розповідав, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну з-за кордону, не чекаючи закінчення війни, у разі вирішення питання з бронюванням.