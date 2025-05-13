Власників зруйнованого житла звільнять від плати за комуналку: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна".

Відповідний законопроєкт №13155 у першому читанні на засіданні у вівторок підтримав 271 народний депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Його метою у пояснювальній записці вказано "врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком (зменшення плати за рішенням співвласників) у випадку його пошкодження чи руйнування, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації, на період його відновлення".

Автори законопроєкту зауважують, що наразі більше трьох мільйонів громадян мають пошкоджене або зруйноване житло. Однак через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжують нараховувати плату за житлову послугу, тощо співвласникам/власникам знищеного або пошкодженого майна.

Тому законопроєктом пропонується встановити, що на час воєнного стану та протягом року після його припинення не нараховується та не сплачується плата за послугу з управління багатоквартирним будинком, у разі його пошкодження чи руйнування внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації або створює загрозу життю і здоров’ю людей та/або майну співвласників.

Як повідомлялося, раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк визнавав, що власники зруйнованого житла також змушені сплачувати податок на нерухомість і обіцяв, що Верховна Рада виправить це.,