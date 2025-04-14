Українці досі змушені сплачувати комуналку та податки за зруйноване житло. У Раді обіцяють це виправити

Найближчим часом на голосування у парламенті винесуть законопроєкт №13155 про скасування оплати житлово-комунальних послуг за зруйноване житло.

Про це ефірі єдиного телемарафону повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, передає Укрінформ.

"Політична підтримка щодо законопроєкту є у різних фракцій. Я думаю, що найближчими тижнями цей законопроєкт потрапить до сесійної зали на перше читання...Важливо провести дискусію з асоціаціями органів місцевого самоврядування. Певна частина органів місцевої влади вже ухвалили таке рішення на місцевому рівні. Але в більшості випадків посилаються на відсутність змін до діючого законодавства", – зазначив він.

Цимбалюк наголосив, що від російських атак постраждали не лише житлові будинки, але й торговельні центри.

"Вони також сплачують податок на нерухомість. І, насправді, дуже важливо чітко розібратись: якщо у людини постраждало житло або приміщення, яке вже непридатне до використання, то на період дії воєнного стану та на рік після завершення воєнного стану – жодні комунальні платежі та податок на нерухомість не нараховуватимуться. Це правильне рішення", – додав нардеп.

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Він наголосив, що, якщо законопроєкт стане законом, Кабінет міністрів розробить порядок звільнення від податку та сплати ЖКП.

"Тобто мають скласти акт. Якщо житло не придатне до використання, то припиняється нарахування будь-яких комунальних послуг. Рішення є запізнілим, але справедливим", – додав Цимбалюк.

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року Україна отримала 30 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на продовження програми компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Кошти спрямовано на оплату понад 800 житлових сертифікатів.