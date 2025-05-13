В Україні затвердили порядок функціонування Державного аграрного реєстру. Це сприятиме цифровізації
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Державний аграрний реєстр".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Ухвалені нововведення сприятимуть розвитку цифровізації у сфері аграрної політики, підвищенню ефективності державного управління та підтримці виробників сільгосппродукції та організацій водокористувачів. Крім того, забезпечать швидкий доступ до аналітичної інформації для ухвалення управлінських рішень", – сказав міністр аграрної політики Віталій Коваль.
Серед основних нововведень – затвердження порядку ведення Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції, що дозволить ідентифікувати всіх виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють.
Постанова передбачає:
- удосконалення механізмів надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції, забезпечивши прозорість і справедливість розподілу ресурсів;
- забезпечення інтеграції з іншими державними реєстрами, кадастрами та інформаційними системами для уніфікації та актуалізації інформації;
- гарантує дотримання законодавчих вимог щодо захисту персональних даних і кібербезпеки.
Раніше повідомлялося, що в Державному аграрному реєстрі вже зареєстровано вже понад 200 тис. користувачів. Станом на кінець березня 2025 року 72,6% зареєстрованих користувачів ДАР це фізичні особи, 16,6% – юридичні особи, а 10,8% – фізичні особи-підприємці.
Розвиток ДАР включено до Плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору. Згідно з цим Планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР, а в поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами Європейского Союзу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль