В Україні затвердили порядок функціонування Державного аграрного реєстру. Це сприятиме цифровізації

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Державний аграрний реєстр".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Ухвалені нововведення сприятимуть розвитку цифровізації у сфері аграрної політики, підвищенню ефективності державного управління та підтримці виробників сільгосппродукції та організацій водокористувачів. Крім того, забезпечать швидкий доступ до аналітичної інформації для ухвалення управлінських рішень", – сказав міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Серед основних нововведень – затвердження порядку ведення Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції, що дозволить ідентифікувати всіх виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють.

Постанова передбачає:

удосконалення механізмів надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції, забезпечивши прозорість і справедливість розподілу ресурсів;

забезпечення інтеграції з іншими державними реєстрами, кадастрами та інформаційними системами для уніфікації та актуалізації інформації;

гарантує дотримання законодавчих вимог щодо захисту персональних даних і кібербезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Державному аграрному реєстрі вже зареєстровано вже понад 200 тис. користувачів. Станом на кінець березня 2025 року 72,6% зареєстрованих користувачів ДАР це фізичні особи, 16,6% – юридичні особи, а 10,8% – фізичні особи-підприємці.