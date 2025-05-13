БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
36 0

В Україні затвердили порядок функціонування Державного аграрного реєстру. Це сприятиме цифровізації

В Україні затвердили порядок функціонування Державного аграрного реєстру

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Державний аграрний реєстр".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства. 

"Ухвалені нововведення сприятимуть розвитку цифровізації у сфері аграрної політики, підвищенню ефективності державного управління та підтримці виробників сільгосппродукції та організацій водокористувачів. Крім того, забезпечать швидкий доступ до аналітичної інформації для ухвалення управлінських рішень", – сказав міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Серед основних нововведень – затвердження порядку ведення Державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції, що дозволить ідентифікувати всіх виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють.

Постанова передбачає:

  • удосконалення механізмів надання державної підтримки виробникам сільськогосподарської продукції, забезпечивши прозорість і справедливість розподілу ресурсів;
  • забезпечення інтеграції з іншими державними реєстрами, кадастрами та інформаційними системами для уніфікації та актуалізації інформації;
  • гарантує дотримання законодавчих вимог щодо захисту персональних даних і кібербезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Державному аграрному реєстрі вже зареєстровано вже понад 200 тис. користувачів. Станом на кінець березня 2025 року 72,6% зареєстрованих користувачів ДАР це фізичні особи, 16,6% – юридичні особи, а 10,8% – фізичні особи-підприємці.

Розвиток ДАР включено до Плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору. Згідно з цим Планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР, а в поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами Європейского Союзу.

Автор: 

аграрії (1371) Мінагрополітики (1391) сільське господарство (535) фермер (256) ДАР (7)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 