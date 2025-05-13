БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
БЕБ знайшло незаконне виробництво тютюну на Тернопільщині: Нелегальну сировину продавали по всій Україні

БЕБ викрило нелегальне виробництво тютюну на Тернопільщині

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували незаконне вирощування тютюну на території Тернопільської області.

Досудове розслідування у справі розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення підакцизних товарів вчинене за попередньою змовою групою осіб), передає пресслужба БЕБ.

За даними слідства, фігуранти розслідування не були зареєстровані як суб’єкти господарювання. Крім того, в порушення ліцензійних вимог вони обладнали нежитлові приміщення для обробки сировини.

"Зокрема листя тютюну проходило післязбиральну обробку, сушку та фасування для подальшого продажу по всій Україні, у тому числі на нелегальні виробництва. Для такої роботи наймали за готівку місцевих мешканців", – зазначається у повідомленні.

Детективи БЕБ провели обшуки у цих приміщеннях, в результаті яких вилучили сировину та зафіксували процес переробки. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

БЕБ викрило нелегальне виробництво тютюну на Тернопільщині

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

+4
Крадуть сотнями мільйонів, і нікому діла немає, а от тютюн вирощувати(не коноплю) і не красти , то це ж економічна небезпека для держави. Вони з нас просто глузують.
13.05.2025 19:03
13.05.2025 19:03 Відповісти
+2
гандони! люди вирощували тютюн на власних присадибних ділянках, як картоплю чи огірки. вони не виробляли цигарки. гандони бебешні, викрийте і закрийте ще всі торгові заклади, які торгують цукром, дріжджами, зерном і крупами, з них же можна виготовити підакцизний алкоголь.
13.05.2025 19:20
13.05.2025 19:20 Відповісти
+2
Захищають бізнес тютюнових корпорацій,які вижимають з людей останні кошти драконівськими цінами.
13.05.2025 19:59
13.05.2025 19:59 Відповісти
Звірюки...
13.05.2025 18:31
13.05.2025 18:31 Відповісти
а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

мальборо, кемел чи всесвітньо відома махорка ?

.
14.05.2025 03:01
14.05.2025 03:01 Відповісти
Які в нас рукасті люди
13.05.2025 18:41
13.05.2025 18:41 Відповісти
Особливо, коли треба намахати ближнього і вийти з води сухим і з бабками.
показати весь коментар
13.05.2025 18:53
У нас це ж св"яте - наїби ближнього - щоб він не наїбав тебе
13.05.2025 18:57
13.05.2025 18:57 Відповісти
я б сказав підприємливі))
показати весь коментар
13.05.2025 21:30
не ділилися із БЕБом ось і сталося. Старо як світ. Ще за часів БХСС із СРСР
13.05.2025 18:58
13.05.2025 18:58 Відповісти
Крадуть сотнями мільйонів, і нікому діла немає, а от тютюн вирощувати(не коноплю) і не красти , то це ж економічна небезпека для держави. Вони з нас просто глузують.
13.05.2025 19:03
13.05.2025 19:03 Відповісти
гандони! люди вирощували тютюн на власних присадибних ділянках, як картоплю чи огірки. вони не виробляли цигарки. гандони бебешні, викрийте і закрийте ще всі торгові заклади, які торгують цукром, дріжджами, зерном і крупами, з них же можна виготовити підакцизний алкоголь.
13.05.2025 19:20
13.05.2025 19:20 Відповісти
Захищають бізнес тютюнових корпорацій,які вижимають з людей останні кошти драконівськими цінами.
13.05.2025 19:59
13.05.2025 19:59 Відповісти
А на гарбузи чого немає ліцензії? На картоплю,огірок,томат? Непорядок! Глянь скількигречкосіїв не зареєстровані як СПД! Це ж непочатий край роботи. А тощо фермерки розорали все що можна,ніде не зареєстровані,ні копійки не платять податків- тут у БЕБ з прокуратурою куряча сліпота. В темі,в долі?
13.05.2025 21:31
13.05.2025 21:31 Відповісти
Да тут как бы всегда табак в каждой хате выращивали .
Вы случайно там не нашли незаконной картошки ?
А то представьте могут бес спроса сажать .
13.05.2025 21:41
13.05.2025 21:41 Відповісти
Так это уже было . Тут при СССР теплицы у людей тракторами сносили .
Но то была оккупация . А это как назвать ?
13.05.2025 21:54
13.05.2025 21:54 Відповісти
І шо? А сусіди кріп-петрушку посіяли. Теж без ліцензії, мля.
Таке враження що скоро без дозволу і срати не пустять у власний туалет.
14.05.2025 00:09
14.05.2025 00:09 Відповісти

