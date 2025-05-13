БЕБ знайшло незаконне виробництво тютюну на Тернопільщині: Нелегальну сировину продавали по всій Україні

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу осіб, які організували незаконне вирощування тютюну на території Тернопільської області.

Досудове розслідування у справі розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення підакцизних товарів вчинене за попередньою змовою групою осіб), передає пресслужба БЕБ.

За даними слідства, фігуранти розслідування не були зареєстровані як суб’єкти господарювання. Крім того, в порушення ліцензійних вимог вони обладнали нежитлові приміщення для обробки сировини.

"Зокрема листя тютюну проходило післязбиральну обробку, сушку та фасування для подальшого продажу по всій Україні, у тому числі на нелегальні виробництва. Для такої роботи наймали за готівку місцевих мешканців", – зазначається у повідомленні.

Детективи БЕБ провели обшуки у цих приміщеннях, в результаті яких вилучили сировину та зафіксували процес переробки. Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.







Читайте також: БЕБ викрило нелегальне виробництво цигарок на колишній свинофермі. До неї можуть бути причетні родичі нардепа Мамояна (оновлено)

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.