Майно Південного ГЗК передали у податкову заставу (оновлено)

Майно АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") передали у податкову заставу через несплату податкового зобов’язання в розмірі 3,7 млрд грн.

Про це голова Державної податкової служби Руслан Кравченко повідомив у Facebook.

Він нагадав, що доплатити податки на цю суму до держбюджету "Південний ГЗК" зобовʼязав Верховний Суд.

"Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах – отже, підстав для застосування пільгової ставки не було. На жаль, наразі рішення суду платник ігнорує", – написав Кравченко.

Він зауважив, що протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом на добровільне виконання грошового зобов’язання, ця сума не була сплачена.

"З початку травня цей борг офіційно став податковим. ДПС вже направила боржнику лист щодо необхідності сплати податкового боргу, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі складеного та узгодженого з платником податків акту, майно зареєстровано у податкову заставу. Якщо борг не сплатять, то майно, описане у податкову заставу, буде реалізовано в рахунок його погашення", – уточнив голова Податкової служби.

Він додав, що на суму боргу відбувається нарахування пені.

Своєю чергою у пресслужбі Південного ГЗК назвали заяви ДПС про передачу майна комбінату у податкову заставу передчасними, оскільки підприємство оскаржує дії податківців у судах.

Так, у проваджені Дніпропетровського окружного адміністративного суду перебуває справа №160/11425/25 за позовом Південного ГЗК, у якому компанія просить визнати протиправними дії посадових ДПС та скаасувати податкове повідомлення-рішення щодо нарахування додаткового зобов’язання з податку на дивіденди.

"При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання протиправним та/або скасування рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили (абзац четвертий п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України). Таким чином, вказане податкове повідомлення-рішення (податковий борг) на даний час є оскарженим в судовому порядку, а податкове зобов’язання АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є неузгодженим в силу прямої вимоги Податкового кодексу", – зазначають в компанії.

Відтак, Південний ГЗК також звернувся до адміністративного суду з окремим позовом до ДПС щодо скасування податкової вимоги та рішення про опис майна у податкову заставу. Ця справа також призначена судом до розгляду.

Як повідомлялося, у квітні Верховний Суд зобов'язав АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") сплатити до бюджету 3,7 млрд грн податків та штрафів за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів кіпрським фірмам.

Своєю чергою у пресслужбі ПівденногоГЗК заявили, що підприємство діяло відповідно до норм, які діяли на час сплати дивідендів у 2017-2019 роках.

За даними у системі YouControl, основними власниками АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ("ПівдГЗК") є кіпрські компанії Zantest Limited (29,88% акцій) та Jantere Limited (59,76%), а кінцевим бенефіціаром підприємства вказаний Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у 2021 році "Південний ГЗК" спрямував на виплату акціонерам понад 31,5 мільярда гривень за рахунок прибутку, отриманого підприємством у 2017-2020 роках. У 2017-2019 роках "Південний ГЗК" спрямував на виплату дивідендів ще 23 млрд грн за рахунок прибутку 2013-2018 років.

Південний ГЗК є одним із основних виробників залізорудної сировини в Україні – концентрату. Займається видобуванням та збагаченням бідних залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату.

Сировинну базу комбінату складають кварцити Скелеватського родовища, розташованого у центральній частині Криворізького залізорудного басейну.

Південний ГЗК раніше контролювався групою "Метінвест" та компанією Lanebrook Ltd. (раніше мажоритарний акціонер компанії Evraz Group російського мільярдера Романа Абрамовича, у 2018 році вийшла зі складу акціонерів групи), яка наприкінці 2007 року придбала 50% акцій Південного ГЗК у групи "Приват" (Дніпро). У 2022 році представників Evraz вивели з наглядової ради підприємства.