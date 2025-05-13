В Україні створять базу даних споживання газу. Для чого вона потрібна?

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про інформаційну базу даних споживання природного газу відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Передбачено, що інформаційна база даних споживання газу створюється з метою контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу і природного газу власного видобутку.

Окрім того, вона передбачає автоматизований облік споживачів газу, обсягів спожитого ними природного газу, а також пов'язаних із ними суб'єктів ринку природного газу.

"Власником інформаційної бази та виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення є держава в особі Міненерго, яке є держателем інформаційної бази, а адміністратором інформаційної бази є ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", – зазначив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" ще на рік у розмірі 7,96 грн (з ПДВ) – до 30 квітня 2026 року.

До того в Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та Міжнародним валютним фондом зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.