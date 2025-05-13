"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг із Києва до Вінниці

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ на 18 та 25 травня.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, відправлення з Києва о 08:33, прибуття до Вінниці о 11:46.

Відправлення з Вінниці о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

Поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння.

"Невелика підказка під час вибору місця: непарні місця – біля вікна, парні місця – ближче до дверей купе. Придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті та в касах вокзалів", – нагадали в "Укрзалізниці".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 12 травня призначає додатковий поїзд №213/214 Київ – Ужгород – Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.