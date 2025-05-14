Запаси газу в сховищах зростають, але залишаються найменшими за 11 років
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 11 травня перевищили 6 млрд кубометрів. ПСГ заповнені на 19,4%.
Про це свідчать дані ExPro Daily Gas.
Зазначається, що у порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.
Запаси активного газу в підземних сховищах становлять майже 1,28 млрд кубометрів. Цей обсяг може бути відібраний замовниками послуг зберігання.
Як нагадують аналітики, Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ. Обсяги закачування у травні цього року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн кубомерів природного газу, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано 610 млн кубометрів природного газу, зокрема у квітні – 258 млн кубометрів.
Нагадаємо, цьогорічний сезон закачування розпочався пізніше, ніж у 2024 році (31 березня), що пов’язано з більш холодною погодою в першій половині квітня.
За оцінками ExPro, станом на кінець травня 2025 року запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд кубометрів при стабільному імпорті природного газу, який складає близько 14 млн кубометрів на добу в останні дні.
Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.
Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.
Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.
До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.
За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль