Запаси газу в сховищах зростають, але залишаються найменшими за 11 років

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 11 травня перевищили 6 млрд кубометрів. ПСГ заповнені на 19,4%.

Про це свідчать дані ExPro Daily Gas.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.

Запаси активного газу в підземних сховищах становлять майже 1,28 млрд кубометрів. Цей обсяг може бути відібраний замовниками послуг зберігання.

Як нагадують аналітики, Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ. Обсяги закачування у травні цього року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн кубомерів природного газу, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Із початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано 610 млн кубометрів природного газу, зокрема у квітні – 258 млн кубометрів.

Нагадаємо, цьогорічний сезон закачування розпочався пізніше, ніж у 2024 році (31 березня), що пов’язано з більш холодною погодою в першій половині квітня.

За оцінками ExPro, станом на кінець травня 2025 року запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд кубометрів при стабільному імпорті природного газу, який складає близько 14 млн кубометрів на добу в останні дні.

Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.