В Іспанії затримали Гладковського, вирішується питання щодо екстрадиції, – НАБУ (оновлено)

В Іспанії 14 травня правоохоронці затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого в Україні обвинувачують в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажівок за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Українські правоохоронці не уточнюють імені затриманого, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олега Гладковського.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України, додали у НАБУ.

Своєю чергою адвокат Гладковського Руслан Волинець заперечив затримання свого клієнта іспанськими правоохоронцями.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", – написав захисник підозрюваного у Facebook.

Він нагадав, що кримінальне провадження, в рамках якого здійснюється розшук, стосується виробництва військових автомобілів для ЗСУ у 2016-2017 роках. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді, а Гладковський брав участь у розгляді справи в режимі відеоконференції.

Справа Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.