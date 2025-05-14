БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
2 378 11

В Іспанії затримали Гладковського, вирішується питання щодо екстрадиції, – НАБУ (оновлено)

В Іспанії затримали Гладковського. Вирішується питання щодо екстрадиції

В Іспанії 14 травня правоохоронці затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого в Україні обвинувачують в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажівок за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Українські правоохоронці не уточнюють імені затриманого, але, виходячи з матеріалів справи, йдеться про Олега Гладковського.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України, додали у НАБУ.

Своєю чергою адвокат Гладковського Руслан Волинець заперечив затримання свого клієнта іспанськими правоохоронцями.

"Сьогодні в багатьох ЗМІ було оприлюднено інформацію про затримання в Іспанії Гладковського Олега Володимировича. З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення", – написав захисник підозрюваного у Facebook.

Він нагадав, що кримінальне провадження, в рамках якого здійснюється розшук, стосується виробництва військових автомобілів для ЗСУ у 2016-2017 роках. Наразі ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді, а Гладковський брав участь у розгляді справи в режимі відеоконференції.

Справа Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.

+11
цікаво, а чому досі навіть не затримані ті, хто переказав протягом 2022, 2023 р.р. через польську фірму-прокладку за кордон 51 МІЛЬЯРД грн. начебто за закупівлю зброї для ЗСУ і досі ні грошей ні зброї? Де кримінальні провадження? Де арешти? Немає досі. Бо ІМХО реЗЕдент тут і в тємє і в долє. Зараз зелені мародери будуть доказувати мудрому піплу, що 17 мільйонів грн. (630 тис. доларів) це значно більше і значно гірше, ніж 51 мільярд грн. (1 мільярд 200 мільйонів доларів)
показати весь коментар
14.05.2025 12:55 Відповісти
+8
Тhe show must go on!

Це все продовження ЗЕшоу для ЗЕбільної біомаси ... щоб вони й досі блукали в "зеленому" тумані.

А тепер про особисті спостереження . Знаю багато ЗЕЛЯбобиків . Вони й досі плюються в Папєрєдніка ... навіть ця кривава необов'язкова війна їм мізки не прочистила. Чому так?
Думаю тому , що вони підсвідомо відчувають , що їх в 2019 році легко зробили , як останніх ЛОХІВ. Але ж вони не хочуть визнавати , що вони фактично є ДУРНІ і треба на когось перекласти вину за свою ДУРІСТЬ-2019. Ось вони , обісRавшись Зеленським, і підтираються 7-й рік Порохом і ніяк не підітруться, що тільки підкреслює масштаб їхнього обсиRання2019.
показати весь коментар
14.05.2025 12:18 Відповісти
+4
Навіть доводити не будуть. Мудрий наріт сам з задоволенням схаває.
показати весь коментар
14.05.2025 13:18 Відповісти
17 млн. Грн типа спёр Гладковский? Где-то в углу дико ржут Резников и пани Крупа...
показати весь коментар
14.05.2025 17:07 Відповісти
А дє трухін з сотнями мільонів нпізженних на "великому крадевніцтві 🤢👿" дорог в напрямку нападу террористичноі паРаши ????? тимошенко кирилко , який спіздів 50 броньованих автівок гуманітарної допомоги для вивезення поранених пішов на підвищення допомагати ВЖЕ Умерову , як треба єффективніше мародерити Мільярдами
показати весь коментар
15.05.2025 06:59 Відповісти
цікаво, а чому досі навіть не затримані ті, хто переказав протягом 2022, 2023 р.р. через польську фірму-прокладку за кордон 51 МІЛЬЯРД грн. начебто за закупівлю зброї для ЗСУ і досі ні грошей ні зброї? Де кримінальні провадження? Де арешти? Немає досі. Бо ІМХО реЗЕдент тут і в тємє і в долє. Зараз зелені мародери будуть доказувати мудрому піплу, що 17 мільйонів грн. (630 тис. доларів) це значно більше і значно гірше, ніж 51 мільярд грн. (1 мільярд 200 мільйонів доларів)
показати весь коментар
14.05.2025 12:55 Відповісти
Навіть доводити не будуть. Мудрий наріт сам з задоволенням схаває.
показати весь коментар
14.05.2025 13:18 Відповісти
А де його син? На фронті чи ухилянт?
показати весь коментар
14.05.2025 13:33 Відповісти
як і ти Ви всі , зеленогнійні ухилянти себе не бачитє
показати весь коментар
15.05.2025 07:01 Відповісти
Тикати тикало будеш себе вилкою в око. Або в дупу, зеленогнійне.
показати весь коментар
15.05.2025 07:51 Відповісти
Почему Гладковского задержали, а Резникова нет???
показати весь коментар
14.05.2025 17:19 Відповісти
А що, є ще хтось в Україні , кому невідома правильна відповідь ? Питання як-то кажуть риторичне
показати весь коментар
14.05.2025 18:52 Відповісти
зловили свынюку
показати весь коментар
14.05.2025 20:53 Відповісти

