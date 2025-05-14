"Приватбанк" почав продавати квитки на потяги у Європі

Державний "Приватбанк" запустив послугу, завдяки якій українці, які подорожують Європою, зможуть придбати квитки на популярні напрямки залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що новий сервіс повністю адаптований для українських користувачів: інформація доступна українською мовою, оплата здійснюється карткою "Приватбанку", а технічна підтримка працює цілодобово.

У банку наголосили, що це новий в Україні сервіс, який усуває бар’єри, з якими часто стикаються українці за кордоном: мовний бар’єр, різноманіття європейських платформ та труднощі у пошуку квитків на потяги.

