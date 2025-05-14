БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзалізниця" оновила електронний квиток до Польщі. Що змінилося

Із 14 травня при покупці електронних квитків на рейси до Польща пасажири отримуватимуть їх на бланку нового зразка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що оновлений бланк більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні Україна – Австрія, Угорщина та Словаччина.

Укрзалізниця оновила бланки на електронні квитки до Польщі

Як нагадали в "Укрзалізниці", наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

  • №89/90 Київ – Перемишль;
  • №705/706, 715/716 Київ – Перемишль;
  • №35/36 Одеса – Перемишль;
  • № 23/24 Київ – Хелм;
  • № 51/52 Київ – Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя – Перемишль;
  • № 19/20 Київ – Хелм;
  • №93/94 Харків – Хелм;
  • № 73/74 Харків – Перемишль;
  • № 119/120 Київ – Хелм;
  • № 767/768 Рава-Руська – Варшава;
  • №765/766 Рава-Руська – Варшава;
  • №67/68 Київ – Варшава.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 12 травня призначає додатковий поїзд №213/214 Київ – Ужгород – Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

