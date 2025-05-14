Шмигаль назвав ключові завдання для нового керівника "Нафтогазу"

Новий голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецький має забезпечити накопичення достатніх запасів газу в українських сховищах до початку опалювального сезону та відновлення власного видобутку.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, представляючи нового керівника найбільшої державної компанії колективу, повідомляє пресслужба уряду.

Прем'єр окреслив загальні пріоритети енергетичної безпеки та низку конкретних важливих завдань для компанії на найближчий час.

"Перше – підготовка до наступного опалювального сезону. Світло і тепло повинно бути в оселях усіх українців. Друге – накопичення достатніх запасів "блакитного палива" у газосховищах на осінньо-зимовий період. Третє – швидке та якісне відновлення пошкодженої Росією інфраструктури газової галузі", – сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, також серед завдань "Нафтогазу" – нарощення українського газовидобутку для максимального покриття внутрішніх потреб та подальший розвиток розподіленої генерації. Це, зокрема, мінімізує втрати від російських атак і додасть українській енергетиці нових потужностей, додав прем’єр.

Читайте також: Через зимові обстріли росіян Україна втратила майже 50% газовидобутку, – Шмигаль

Як повідомлялося, наразі запаси природного газу в українських підземних сховищах є найнижчими як мінімум за останні 11 років. Станом на 11 травня, в українських ПСГ зберігалося 6 млрд кубометрів газу, сховища заповнені на 19,4%.

Порівняно з минулим роком, у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд кубометрів менше газу.